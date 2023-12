Affare da 30 milioni, dal Milan all’Inter in estate

I rossoneri non mollano la presa per il centravanti. Occhio anche ai nerazzurri, a loro volta a caccia di nuovi profili offensivi per la prossima stagione

Inter e Milan, chi per un motivo chi per un altro, sono alla ricerca di nuove pedine per il proprio reparto avanzato. A maggior ragione i rossoneri, ancora alla ricerca del perfetto erede di Olivier Giroud: oramai in avanti con l’età.

Nonostante il centravanti francese stia continuando a farsi valere (lo certificano i 9 gol e i 3 assist messi a referto in stagione) Gerry Cardinale e il resto della dirigenza del ‘Diavolo’ sono ben consapevoli del fatto che non si può continuare a puntare su un 37enne anche in futuro: ragion per cui nella prossima estate, se non già nel corso della finestra di calciomercato invernale, sarà necessario intervenire sul mercato.

Quello di Serhou Guirassy, autore di 18 reti confezionate in quest’avvio di stagione in favore dello Stoccarda, il nome che fa particolarmente gola in casa Milan complice, naturalmente, la clausola rescissoria da 20 milioni di euro che lo lega al club tedesco. Guirassy a parte, però, resta Jonathan David il vero obiettivo per l’attacco rossonero: candidatura che, in qualche modo, potrebbe finire per trovar posto anche al didentro della sede situata dalle parti di ‘Viale della Liberazione’.

David confida nella separazione dal Lille: agenti possono provarci anche con l’Inter

Jonathan David, in scadenza a giugno 2025, intende separarsi al più presto dal Lille: tutto questo con la speranza di compiere, nell’immediato, il definitivo salto di qualità.

Appena 6 le reti realizzate in quest’avvio al fianco della formazione francese, 4 di queste in campionato. Un bottino del tutto irrisorio rispetto a quello confezionato nella passata annata dal classe ’00: con quest’ultimo capace di chiudere la regular-season 2022-23 con un totale di 26 centri (24 di questi in Ligue 1). Numeri che hanno, di fatto, immediatamente catturato l’attenzione di innumerevoli big europee, italiane incluse (vedasi i casi inerenti a Juventus e Milan, rossoneri in particolar modo).

D’altra parte, però, quello del centravanti canadese è un nome che potrebbe finire per essere proposto tramite agenti anche all’Inter, a caccia di nuovi profili offensivi in vista della prossima stagione. Di 30-35 milioni di euro la valutazione che ne fa, attualmente, il Lille del proprio tesserato: somma che, ora come ora, i nerazzurri non possono affatto permettersi di sborsare. Chissà, invece, in ottica dell’estate che verrà.