Akanji: “Ecco perché ho preferito l’Inter al Milan. Su Bastoni…”

Il difensore svizzero alla vigilia della partita contro il Como: “Sarebbe bellissimo fare il double scudetto e Coppa Italia”

“Dodici punti di vantaggio su Milan e Napoli a 5 giornate dalla fine sono un buon vantaggio. Vogliamo fare una bella prestazione anche contro il Como per andare in finale”. Pensieri e parole di Manuel Akanji. Intervistato da Sport Mediaset, il centrale difensivo elvetico parla del finale di stagione dell’Inter, in piena lotta per vincere lo Scudetto e la Coppa Italia: “Fare il double al mio primo anno in Italia sarebbe bellissimo”.

Arrivato sul rush conclusivo del calciomercato estivo in prestito con obbligo di riscatto condizionato dalla vittoria dello scudetto, l’ex Manchester City svela un retroscena. “Ho parlato anche con il Milan in estate, il mio agente ha trattato con entrambi i club. Ho scelto l’Inter perché pensavo che fosse una destinazione più adatta a me ed è andata bene. Al mio futuro penserò dopo aver vinto i trofei, ma qui sto bene“.

Infine Akanji parla di Chivu e di Bastoni: “Il mister ha gestito alla grande la squadra quest’anno. Ha sempre portato un clima positivo e ha provato ad aiutarci nei momenti difficili, combattendo molto duramente con noi. Mi chiedete sempre di Bastoni, ma sarebbe meglio chiedere a lui sul suo futuro… Posso solo dire che mi trovo bene con lui, è un ottimo compagno di squadra e sarei felice se rimanesse all’Inter”.