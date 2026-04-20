Lite con i tifosi dell’Inter, coinvolti quattro big

Lo scudetto è ormai a un passo per i nerazzurri di Chivu, ma le polemiche non si sono ancora placate

L’Inter si avvicina alla conquista del suo 21esimo scudetto dopo una cavalcata quasi perfetta. A cinque giornate dal termine della Serie A, la squadra di Cristian Chivu vanta 12 punti di vantaggio su Napoli e Milan, che non sono mai state davvero un pericolo nella corsa al tricolore. Senza qualche svista arbitrale di troppo, probabilmente i nerazzurri sarebbero già aritmeticamente Campioni d’Italia.

E questo dà fastidio a tanti tifosi e addetti ai lavori. A Pressing, in particolare, c’è stata una lite tra quattro big dell’informazione. La provocazione parte da Riccardo Trevisani, che commentando lo scudetto in mano all’Inter punzecchia: “La cosa buona è che non dobbiamo espatriare“. Il riferimento è alle parole di Franco Ordine di qualche tempo fa: “Non succede, ma se succede dovete espatriare“. Per tutti riferiti alla rimonta del Milan.

Ma il giornalista e supporter rossonero va al contrattacco: “Era una battuta tra me e i giochisti di cui si sono impossessati i tifosi dell’Inter“. A quel punto interviene Fabrizio Biasin: “Quindi hanno capito male tutti…”. Poi rivolto a Sabatini: “Sandro tu dicevi che Chivu era meglio di Inzaghi, poi alle prime difficoltà hai cambiato idea”. Immediata la risposta: “Non ho cambiato idea, non mettermi parole in bocca che non ho detto come fai sempre“.