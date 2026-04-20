Verso Inter-Como, da Bisseck a Bastoni: le ultime da Appiano – Interlive.it

Domani al ‘Meazza’ si partirà dallo 0-0 dell’andata. Obiettivo finale per la squadra di Chivu

L’Inter punta al double, Scudetto e Coppa Italia. Domani sera al ‘Meazza’ i nerazzurri sfideranno il Como nel ritorno delle semifinali, partendo coi favori del pronostico visto lo 0-0 della gara d’andata e, soprattutto, il recentissimo successo per 4-3 in campionato. Senza dimenticare il 4-0 inflitto ai ragazzi di Fabregas lo scorso 6 dicembre, sempre in una partita di Serie A.

Per il match contro Nico Paz e compagni, mister Chivu ha recuperato Yann Bisseck. Il difensore tedesco aveva saltato gli ultimi tre incontri per via di un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. Al momento si gioca una maglia da titolare con Acerbi.

Per quanto riguarda Bastoni, lasciato a riposo col Cagliari per riprendere la condizione dopo l’infortunio alla caviglia, una decisione verrà presa soltanto domattina. In caso di convocazione, tuttavia, il classe ’99 partirebbe dalla panchina.

Domani sarà sicuramente assente capitan Lautaro, ancora non al meglio dal problema al soleo accusato nella gara in cui era rientrato, quella con la Roma.