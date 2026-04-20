Inter-Como, in tre per un posto: Chivu pensa a una mossa ingiusta

Tre ballottaggi in casa nerazzurra in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro i lariani di Fabregas

Con lo scudetto praticamente in cassaforte, in casa Inter la Coppa Italia non è più soltanto un obiettivo secondario, anzi. Con 12 punti di vantaggio su Napoli e Milan a cinque turni dal termine, la gara più importante diventa proprio quella di domani sera contro il Como che vale l’accesso alla finalissima di Roma. Si parte dal pareggio a reti inviolate dell’andata, con Cristian Chivu che ha ancora qualche dubbio da sciogliere.

Il primo riguarda il reparto arretrato. Sicura la presenza di Akanji e quasi scontata quella di Acerbi, ballottaggio a tre per il ruolo di braccetto sinistro. Il titolare Bastoni non è ancora al meglio e dopo essere andato in tribuna contro il Cagliari, potrebbe andare in panchina col Como. Ha recuperato invece Bisseck, che potrebbe partire dal primo minuto. In alternativa si può confermare Carlos Augusto.

Possibile sorpresa in attacco, con Bonny che potrebbe essere preferito a Pio Esposito per affiancare Thuram.A centrocampo linea a cinque con i titolarissimi: Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski e Dimarco. Attenzione infine in porta, dove Chivu potrebbe fare una mossa ingiusta: panchinare Josep Martinez che finora ha sempre giocato in Coppa Italia, per rilanciare Sommer che ha riposato contro il Cagliari.