Calciomercato Inter, svolta Bastoni: coinvolto in un altro scambio

Il difensore centrale nerazzurro da tempo nel mirino del Barcellona che aveva provato a offrire Hector Fort in cambio

In attesa di capire se tornerà a disposizione di Cristian Chivu per il match della semifinale di ritorno di Coppa Italia, le notizie su Alessandro Bastoni riguardano soprattutto il suo futuro. Ai box contro il Cagliari, il centrale difensivo nerazzurro spera di recuperare per il Como, ma intanto fa un pensiero anche alla prossima stagione. Non si placano i rumors su un suo trasferimento al Barcellona, ma va fatta chiarezza.

Come riportato da Interlive.it, la dirigenza interista è interessata a Hector Fort, terzino destro blaugrana attualmente in prestito all’Elche, ma eventualmente vuole fare due operazioni separata. Perché questa è legata alle eventuali cessioni di Dumfries e Luis Henrique in quel ruolo. Ecco allora che il Barça, secondo il quotidiano catalano Sport, sarebbe pronto a tornare alla carica con una nuova idea di scambio da proporre a Marotta.

Sul tavolo ci sarebbero i cartellini di due giocatori che potrebbero fare gola a Chivu: il giovane attaccante svedese Roony Bardghji, bravo a saltare l’uomo ed il portiere ungherese classe 2006 Aron Yaakobishvili, attualmente in prestito all’Andorra nella Serie B spagnola. Calciatori interessanti in prospettiva, anche se l’Inter preferirebbe Gerard Martin, che sarebbe il sostituto dello stesso Bastoni. Ma il Barcellona lo ritiene incedibile se non a fronte del pagamento della clausola rescissoria da 100 milioni di euro.