DIRETTA Serie A, Lazio-Inter: segui la cronaca LIVE del match

L’Inter di Simone Inzaghi sfida la Lazio di Sarri nella 16esima giornata di Serie A. Segui la cronaca Live del match in Diretta

L’Inter fa visita alla Lazio a Roma nel posticipo domenicale valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie A. Un big match tra due formazioni che arrivano dagli impegni di Champions League, che sarà diretto dall’arbitro Maresca della sezione di Napoli.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci dal pareggio casalingo a reti inviolate contro la Real Sociedad che li ha relegati al secondo posto e quindi a rischio per il sorteggio di domani, vogliono tornare a vincere per allungare la striscia in campionato dopo i successi contro Napoli e Udinese. L’obiettivo è quello di centrare i tre punti per operare il contro sorpasso sulla Juventus in testa alla classifica dopo la vittoria dei bianconeri venerdì contro il Genoa. Dall’altra parte i biancocelesti di Maurizio Sarri, che a loro volta vengono dalla partita di Champions persa contro l’Atletico Madrid, vogliono rialzare la testa dopo il pareggio contro il Verona per tornare in corsa per il quarto posto. La gara sarà trasmessa in tv e in streaming su tablet e smartphone in esclusiva sulla app di Dazn. Nella passata stagione i capitolini si imposero con il risultato di 3-1 grazie ai gol di Felipe Anderson, Luis Alberto e Pedro, inframezzati dal momentaneo pareggio di Lautaro Martinez. Interlive.it vi offre il match dello stadio Olimpico live in tempo reale.