Un doppio affare in uscita per Inter e Milan: le due milanesi sperano di cedere per 9 milioni totali due esuberi alla stessa squadra

I dirigenti di Inter e Milan stanno già lavorando in vista del prossimo mercato di gennaio. Beppe Marotta ha lasciato più volte intendere che l’Inter non può permettersi acquisti, mentre i rossoneri saranno costretti, anche se con budget limitato, a prendere qualche nome nuovo. In entrambi i casi, le cessioni potrebbero essere determinanti per raccogliere fondi e liberare spazio salariale.

E secondo milanweb.it le due società di Milano starebbero pensando a un doppio affare in uscita con lo stesso referente. Ci sarebbero in ballo 9 milioni, da far entrare in cassa con la cessione due esuberi già da tempo pronti a dire addio.

Il club pronto a trattare con Inter e Milan sarebbe il Fenerbahçe. I turchi potrebbero infatti investire 9-10 milioni per prendere due talenti al momento smarriti della Serie A. Uno dall’Inter e l’altro dal Milan.

Laddove non arrivano gli arabi potrebbero arrivare i turchi… Il campionato anatolico è meno ricco della Suadi Pro League ma ha più appeal per quei calciatori che vogliono continuare a sentirsi importanti. Conta parecchio anche il fatto che i club turchi abbiano la possibilità di accedere alle coppe europee. Così come ha un certo peso la tradizione: già tanti ex Serie A sono finiti in Turchia, e nella stragrande maggioranza dei casi si sono trovati bene.

9 milioni dal Fenerbahçe per due esuberi di Inter e Milan

Sia il Milan che l’Inter potrebbero quindi presto trattare con il Fenerbahçe. Com’è noto, i turchi seguono da temoo il profilo di Rade Krunic, esubero ormai irrecuperabile per Stefano Pioli, che lo sta adoperando sempre meno. Da quando è poi tornato Bennacer, per il bosniaco sarà conplicatissimo trovare continuità in rossonero.

Krunic sembra infatti sempre più propenso ad accettare il triennale da 3,5 milioni offerto dai turchi. “Ci saranno tuttavia da soddisfare le richieste del Diavolo“, si legge su milanweb.it. Infatti per cedere l’ex Empoli il Milan chiede almeno 6-7 milioni di euro.

Presto potrebbe esserci una visita a Milano da parte di Mario Branco, il direttore sportivo del Fenerbahçe. E non è escluso che Branco possa prenotare un incontro anche a viale della Liberazione per parlare di Stefano Sensi. L’ex Sassuolo potrebbe in pratica interessare parecchio a Ismail Kartal.

Sensi preferirebbe tornare al Sassuolo o al Monza, ma non ha mai chiuso all’idea di un’esperienza all’estero. “Vedremo se il Fenerbahçe riuscirà a centrare questo doppio colpo molto interessante per il prossimo gennaio“, conclude il sito dedicato al mondo rossonero.

Sensi come pedina di scambio

L’obiettivo principale dell’Inter è quello di cedere Sensi per non perderlo a zero a giugno. Ma il centrocampista potrebbe anche essere sfruttato come pedina di scambio per trovare un nuovo innesto con cui coprire quelle zone del campo in cui Inzaghi sta soffrendo.

Nella fattispecie all’Inter farebbero molto comodo un esterno destro e un attaccante. Si parla perciò di un possibile scambio con la Salernitana, da cui poter prendere Mazzocchi o Dia. Negli ultimi giorni si è insistito parecchio sul tema di un possibile scambio di prestiti fra Dia e Sensi.

È vero che alla Salernitana uno come Stefano Sensi farebbe molto comodo. Ma la prospettiva di uno scambio di prestiti avrebbe poco senso soprattutto per l’Inter, che potrebbe godere di Boulaye Dia solo fino a giugno. L’attaccante, che sembra aver rotto con l’ambiente, ed è dato da tutti in uscita. Ma la sua destinazione più probabile è l’estero.

Mazzocchi è invece un obiettivo di Napoli ed Hellas Verona, due squadre che potrebbero offrire ai campani contropartite dal valore di mercato più alto.