L’operazione in Germania, con prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 10 milioni di euro, chiude alla possibilità di un trasferimento all’Inter

Entro stasera un giocatore del Manchester United svolgerà le visite mediche con l’Eintracht Francoforte. In queste ultime settimane il centrocampista potrebbe essere stato offerto anche in Italia, prima alla Juve e poi al Milan, passando per l’Inter, ma alla fine ad avere la meglio sono state le Die Adler. Donny van de Beek dovrebbe quindi trasferirsi in prestito dal Manchester United all’Eintracht, con un accordo che include un’opzione di acquisto da 15 milioni circa.

I Red Devils hanno deciso di sfoltire la rosa e il primo a sloggiare sarà un giocatore che si è rivelato un cocente flop per il club. Soprattutto a livello economico, dato che lo United aveva speso più di 45 milioni per portarlo in Premier.

Il ventiseienne ha obiettivamente faticato ad ambientarsi all’Old Trafford, per via di vari infortuni e di uno scarso feeling con i vari allenatori. Dopo il suo trasferimento dall’Ajax nel 2020 si è come spento. Quest’anno, poi, la situazione è precipitata.

In tutto, in questa stagione, Van de Beek ha infatti giocato solo 21 minuti sotto la guida dell’algido Erik ten Hag. Da gennaio, dunque, giocherà in Bundeslinga, sperando di recuperare smalto e confidenza con il campo.

Van de Beek in Germania: l’Inter non lo ha mai valutato

Probabilmente gli agenti dell’olandese hanno provato a sondare il mercato italiano. Dall’Inter, tuttavia, non deve essere arrivata alcuna apertura: il profilo non interessava, dato che il centrocampo nerazzurro è per questa stagione già troppo congestionato.

Fino al 31 dicembre, Van de Beek continuerà a far parte della rosa dello United, anche se difficilmente scenderà ancora in campo. L’allenatore del club tedesco di Francoforte, Dino Toppmöller, ha dichiarato a DAZN di aspettarsi ottime cose dall’arrivo del centrocampista. “Tutti quelli che sanno un po’ di calcio capiscono che Van de Beek è un calciatore straordinariamente bravo“.

In Inghilterra sperano che l’avventura con la maglia del Manchester United dell’olandese possa dirsi conclusa. E lo stesso spererà anche Donny, da tempo abbastanza infelice. A riferire del trasferimento del centrocampista in Bundesliga è stato il quotidiano tedesco Bild, ma sono arrivate subito conferme anche dai tabloid inglesi.

Intanto anche Christian Eriksen è finito ai margini del progetto guidato da Erik ten Hag. In Gran Bretagna sono convinti che l’ex Inter potrebbe lasciare già a gennaio il Manchester. Il fantasista danese ha parecchie richieste provenienti dalla Saudi Pro League. Ma Eriksen vorrebbe continuare a giocare in Europa. In Italia non può giocare. In Germania invece sì. Secondo la stampa inglese potrebbe anche finire in un club turco.

200 milioni dal mercato di riparazione

Intanto il dirigente dello United John Murtough è volato in Arabia Saudita, per cercare di cedere un po’ di esuberi. Il club ha già messo in vendita Casemiro, Raphael Varane, Jadon Sancho e Anthony Martial. In tutto, questi profili, hanno un valore di mercato che tocca i 200 milioni, ma è difficile che i Red Devils riescano a venderli a prezzo pieno. Martial, per esempio, potrebbe essere liberato per pochi milioni, anche 5.

Anche Sancho sarà scaricato con lo sconto. Ormai il ventitreenne inglese è ai ferri corti con il manager e la proprietà. Dopo esser stato tagliato fuori dalla prima squadra (dopo aver apostrofato Erik ten Hag come un bugiardo, in seguito all’espulsione rimediata contro l’Arsenal a settembre), lo United è pronto a cederlo a chiunque. L’ideale sarebbe trovare qualcuno pronto a investire più di 25 milioni, ma è complicato.

Ten Hag vuole che il club rafforzi la squadra con un nuovo difensore centrale, un centrocampista di qualità e una prima punta. Probabilmente dovrà accontentarsi di giocatori in prestito, se il club non sarà in grado di vendere.