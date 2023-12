ESCLUSIVO | Brugge aperto alla cessione di Buchanan: i dettagli

L’esterno canadese è il preferito per sostituire Cuadrado, che domani si opererà in Finlandia. Il suo contratto col club belga scade a giugno 2025

Per rimpiazzare Cuadrado, che si opererà domani in Finlandia al tendine d’Achille sinistro, l’Inter vorrebbe prendere il canadese Buchanan già da oltre un anno sul taccuino di Ausilio. Ma serve il via libera di Zhang a una sorta di extra-budget per andare a chiudere l’operazione col Brugge, da gennaio 2022 proprietaria del cartellino dell’esterno.

L’affare coi belgi è possibile perché, stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Interlive.it, è pronta a cedere già nella sessione invernale il calciatore per cui quasi due anni fa investì circa 6 milioni di euro.

La richiesta è sempre tra i 15 e i 20 milioni di euro, ma con la giusta diplomazia – parliamo sempre di una società molto esigente con cui è difficile trattare – gli intermediari italiani al lavoro possono farla scendere considearato poi che il contratto del ventiquattrenne di origini giamaicane scade a giugno 2025 a fronte di uno stipendio di circa 600mila euro.

Inoltre l’ex New England non è più centralissimo nel progetto sportivo, come dimostano pure le due panchine consecutive in Conference League contro Besiktas e Bodo/Glimt, con la formazione di Ronny Deila che aveva però già pressoché in tasca la qualificazione.

In questa prima parte di stagione, il numero 17 dei nerazzurri ha collezionato 20 presenze tra Jupiler League e coppe, per un totale superiore ai 1.400 minuti.

Inter-Buchanan, il Brugge ha già individuato il sostituto

Come appreso ulteriormente da Interlive.it, a conferma dell’apertura alla vendita dell’esterno di Ontario, il Brugge si sta già muovendo per un sostituto. In realtà lo ha già individuato, anche se per il momento il nome rimane top secret.

Con l’ok presidenziale, l’Inter tenterebbe la strada del prestito con obbligo, quella intrapresa spesso e volentieri nelle ultime sessioni di calciomercato. Compreso per Gosens, un affare da circa 27 milioni rivelatosi poi sbagliato.