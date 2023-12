Mauro pazzesco sull’Inter: dichiarazione sorprendente

Inter favorita in Champions secondo la visione di Massimo Mauro al pari del Manchester City di Guardiola, ecco il quadro completo

Aver pescato l’Atletico Madrid nei primi due incontri della fase ad eliminazione diretta della Champions League non è un dato su cui rimuginare. Anzi, al contrario, appare come un’avversaria abbordabile. E facendo i dovuti scongiuri, anche il prosieguo dell’Inter a seguito dell’eventuale passaggio del turno degli ottavi di finale potrebbe essere agevole.

In ogni caso, quel che fa sorridere la formazione nerazzurra è uno stato di forma incredibile su qualunque piano. Ciò lascia ben sperare anche gli altri addetti ai lavori che seguono la formazione di Simone Inzaghi dietro ad uno schermo. Come nel caso di Massimo Mauro, ex calciatore ed opinionista televisivo.

Quest’ultimo ha infatti dichiarato di vedere l’Inter tra le favorite alla vittoria della massima competizione europea senza nascondere le enormi qualità di cui dispone il gruppo. In aggiunta, lo ha paragonato a chi la Champions l’ha già vinta lo scorso anno proprio battendo l’Inter in finale con un solo gol di scarto: “Punto ancora su queste due squadre. Sarebbe bello vedere il miglior contropiede della stagione dell’Inter contro un City sempre pronto a tutto”, ha dichiarato Mauro nel corso della trasmissione radiofonica ‘Tutti Convocati’.

Massimo Mauro elogia l’Inter e scredita il PSG: “Non è tra le migliori”

“Se l’Inter trova squadre che concedono, fa almeno tre gol a partita. PSG in Champions? Non scherziamo, non è tra le favorite”, ha poi aggiunto. Sottolineando come l’avversaria della Real Soceidad, terminata prima nel girone dell’Inter, non sia una minaccia insormontabile per nessuna squadra in Europa. Complici i tanti flop accatastati nel corso delle passate stagioni.