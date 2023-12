Cauto ottimismo su Lautaro: esami strumentali, la decisione dell’Inter

Serataccia per Lautaro: rigore sbagliato contro il Bologna, infortunio e Inter fuori dalla Coppa Italia. L’argentino ha lasciato San Siro zoppicando

Quella di ieri è stata la serata peggiore dell’Inter in questa prima parte di stagione. Non solo l’eliminazione dalla Coppa Italia, peraltro subita in rimonta ai supplementari, ma anche l’infortunio di Lautaro che ha messo in apprensione i tifosi e Simone Inzaghi.

Il tecnico è stato comunque rassiurato dallo staff medico interista: per l’argentino, che ha sbagliato il calcio di rigore sul risultato di 0-0, si tratta solo di un affaticamento all’adduttore della gamba sinistra. Tanto che al momento non sono previsti esami strumentali.

Dall’Inter filtra cauto ottimismo circa le condizioni del proprio capitano, anche se il suo stato fisico andrà rivalutato attentamente nelle prossime ore.

Difficilmente però verrà rischiato sabato sera, ovvero fra poco più di due giorni, nel match col Lecce valevole per la 17esima giornata di Serie A.

Contro i salentini tornerà sicuramente Thuram, ieri partito dalla panchina. Con il francese farà coppia Arnautovic, visto che non è ancora certo il recupero di Sanchez, out nelle ultime due per un leggero affaticamento muscolare. In ogni caso il cileno partirebbe tra le riserve.