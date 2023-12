Inzaghi: “Contati nelle rotazioni”. Poi ‘messaggio’ di mercato

By

Il tecnico dell’Inter prima del match di Coppa Italia col Bologna: “Avversario difficile, ma teniamo alla competizione e vogliamo andare avanti”

Ha parlato Inzaghi prima del match di Coppa Italia col Bologna in cui l’Inter, detentrice del trofeo, si giocherà l’accesso ai quarti di finale. “Troviamo un avversario difficile, che sta facendo un gran percorso e con una buona identità di gioco – le parole a ‘Mediaset’ del tecnico nerazzurro – Non sarà facile, ma noi a questa competizione teniamo tanto”.

Da Sanchez a Dumfries, anche stasera gli assenti non saranno pochi: “Siamo contati nelle rotazioni, qualcosa cambierò anche se l’obiettivo è quello di andare avanti”. In chiusura parentesi sul calciomercato di gennaio, con l’Inter al lavoro per regalare a Inzaghi quantomeno il sostituto di Cuadrado, operatosi oggi.

Il nome in pole è quello di Buchanan, con il Brugge che ha aperto alla cessione nella finestra invernale: “La società è attentissima e sta facendo le sue valutazioni – ha detto l’allenatore interista senza sbilanciarsi sui nomi – Alla fine del 2024 mancano tre partite, poi avremo il tempo per pianificare tutto”.