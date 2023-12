Il senegalese potrebbe lasciare la Salernitana già a gennaio per poi approdare a Milano, sponda nerazzurra. Ecco da chi arriva l’indiscrezione di mercato

Non sono stati, decisamente, mesi facili quelli vissuti da Boulaye Dia negli ultimi tempi, centravanti che poco prima della chiusura del mercato estivo aveva palesemente domandato la propria cessione dal club quest’oggi presieduto da Danilo Iervolino.

Quasi a sorpresa, il centravanti senegalese è poi rimasto in Campania chiarendo tutti i propri dubbi con la rispettiva società, mostratasi aperta difronte al calciatore a prendere accordi futuri per il proprio tesserato.

Dia, rimasto in tribuna nelle prime uscite di campionato disputate da parte della Salernitana a causa di questi battibecchi, è poi tornato a rimettere piede in campo al fianco dei ‘granata’ negli impegni successivi fino ad arrivare a siglare 4 reti in 12 gare. Questo il suo bottino sinora.

Negli ultimi tempi l’ex Villareal, riscattato in estate dal club di Danilo Iervolino per 12 milioni di euro, è finito per essere riaccostato a qualche altro club di A, Inter su tutti. L’ipotesi sorta fuori è quella che il classe ’96 sarebbe potuto arrivare a mettere piedi dalle parti del Dumo a mezzo di un affare che avrebbe poi visto coinvolto anche Stefano Sensi, calciatore ricercato proprio dai campani. Ma in realtà la storia è un’altra.

Quelle di Sensi e Dia s’hanno da considerarsi due operazioni di mercato del tutto distinte. Questo perché ad oggi, complici i problemi offensivi che vedono ora coinvolti la formazione di Simone Inzaghi (con ‘la coperta decisamente corta’ in attacco), l’attuale numero 10 dei ‘granata’ è tornato a essere accostato ai nerazzurri. A confermarlo un noto esperto di mercato.

“Dia all’Inter è una possibilità”: così il giornalista Franco Esposito a Tv Play

Il noto giornalista Franco Esposito, una volta intervenuto sul canale twitch di Tv Play, ha dato nuove delucidazioni in merito al presunto affare che continua a vedere coinvolti Boulaye Dia e l’Inter. Queste le sue dichiarazioni:

“Dia all’Inter è una possibilità. Sabatini, pur di arrivare a chiudere nuove operazioni in prestito, potrebbe arrivare a prendere accordi per il senegalese proprio coi nerazzurri. L’ex Villareal ha una clausola che scade il 19 gennaio 2024 e che prevede il pagamento di 22 milioni di euro nel caso in cui il calciatore dovesse trasferirsi in Europa. Diverso, invece, se l’attaccante classe 93 dovesse arrivare a mettere piede in un club extraeuropeo dove la clausola per strapparlo alla Salernitana sarebbe da 23 milioni”.