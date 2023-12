Il centravanti spagnolo era stato adocchiato da Inzaghi in passato per un approdo all’Inter ma il mercato non ha facilitato l’avvicinamento fra le parti, ora brilla con la maglia dell’Atletico Madrid

Non si può certo dire che l’Inter non abbia saputo trarre dalla passata sessione estiva di mercato il meglio dai parametri zero, con qualche ulteriore limatura onerosa che non ha però pesato troppo sulle casse societarie.

Da Benjamin Pavard a Yann Sommer, passando soprattutto per Marcus Thuram. Quest’ultimo era il colpo cercato, voluto e completato dalla dirigenza nerazzurra per ovviare ai problemi nel reparto offensivo. Una figura efficiente da affiancare a Lautaro Martinez per formare una nuova coppia offensiva. E quanto visto a seguire è stata la dimostrazione del buon operato.

Ma prima di Thuram, l’Inter aveva sondato sul mercato anche Alvaro Morata. Un calciatore noto in Serie A per le sue due esperienze alla Juventus, dapprima come centravanti di proprietà e poi rientrato a Torino in prestito soprattutto per questioni di cuore. Attaccante completo e con un buon fiuto del gol, avrebbe rappresentato un’opportunità da cogliere per la formazione nerazzurra. Del resto, Simone Inzaghi ci avrebbe investito volentieri.

Ma le circostanze di mercato, si sa, sono mutevoli nel tempo. Come mutevoli sono state le ragioni da parte dell’Atletico Madrid di non procedere ad alcun affare per la sua cessione. Considerando che la società di Viale della Liberazione non avrebbe mai potuto investire 20 milioni di euro per il pagamento della clausola rescissoria pendente. Troppo, anche per Giuseppe Marotta. E via, nome depennato dalla lista.

Morata centravanti completo, fa l’occhiolino all’Inter in Champions e compiace Simeone

Per certi veri l’affare non andato in porto ha fruttato denaro e risparmi all’Inter. Ma per altri veri la società si starebbe ancora mangiando le mani. Parzialmente, almeno. Perché Morata è ormai un centravanti maturo.

Con l’Atletico segna tanto e compiace di continuo Diego Simeone. Nel campionato spagnolo de La Liga ha già messo a segno 9 reti in 16 presenze, con altri 2 assist a fare da contorno al pacchetto. In Champions League non è stato da meno: 5 reti in 6 presenze e un assist aggiuntivo. Numeri da vero bomber anche su territorio internazionale, per stuzzicare le fantasie del mercato e mettere in apprensione proprio la stessa Inter prossima avversaria degli ottavi di finale di Champions. Insomma, un giro immenso che ha fatto ritorno proprio a Milano sotto una veste completamente rinnovata. Morata protagonista dei ‘Colchoneros’. E Simeone se la ride.