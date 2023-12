Zielinski-Napoli, rinnovo a fatica e l’Inter sorride: la situazione

Rallentano i discorsi di rinnovo tra l’entourage del centrocampista polacco Zielinski e la dirigenza sportiva del Napoli per il rinnovo di contratto, mentre l’Inter attende sviluppi

Il nome di Piotr Zielinski continua ad aleggiare risonante negli spazi di mercato della Serie A, con il rinnovo di contratto con il Napoli ancora pendente e in fase di lenta definizione.

Stando agli ultimi aggiornamenti, infatti, sebbene il calciatore abbia espresso soddisfazione all’idea di poter continuare ancora la propria avventura nel capoluogo campano in rappresentanza alla squadra che lo ha fatto crescere professionalmente negli ultimi anni, tanto da farsi una reputazione ferrea in Europa, la trattativa in corso tra la sua entourage e i rappresentanti della dirigenza non decolla. A frenare i discorsi, come riportato da ‘calciomercato.it‘, ci sarebbero divergenze su condizioni alle quali il suo procuratore non intende ancora sottostare.

Come logico, le tante pretendenti sul mercato – Inter e Juventus comprese – osservano la situazione con dovuto rispetto e cautela, nella celata speranza di poter mettere infine le mani sul centrocampista polacco il prima possibile. Per poter procedere ad un contatto ravvicinato, tuttavia, occorrerà attendere ulteriori sviluppi tra le due parti coinvolte nella trattativa di rinnovo che resta per il centrocampista polacco una priorità assoluta su qualsiasi altro discorso relativo al suo futuro in Serie A.

Zielinski si fa attendere, mentre l’Inter pianifica le prossime mosse di mercato anche a centrocampo

Qualora i discorsi dovessero arenarsi a cavallo con la sessione invernale di mercato, allora sarà diritto delle squadre a lui interessate di muovere passi più decisi. L’Inter, del resto, non ha alcuna intenzione di correre e la direzione sportiva è stata chiara su quanto verrà fatto a gennaio. Anche in chiave futura.

Si cercherà di badare prima alla sostituzione emergenziale di Juan Cuadrado, infortunato e reduce dall’intervento chirurgico al tendine, per poi eventualmente slittare il focus sulle operazioni di mercato da piazzare in estate. Al netto delle uscite doverose di centrocampisti come Stefano Sensi, Lucien Agoumé e con buona probabilità anche Davy Klaassen in caso di mancato prolungamento automatico. L’uscita di scena di uno o più centrocampisti garantirebbe dunque all’Inter spazio di manovra sufficiente per badare a qualcuno come Zielinski.