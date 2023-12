Individuato l’obiettivo principale per sostituire Cuadrado infortunato, ora Buchanan macina consensi ai piani alti per un rendimento in crescendo

L’eliminazione agli ottavi di Coppa Italia dona, per certi versi, un po’ di respiro all’Inter nel numero complessivo di impegni cui la squadra di Simone Inzaghi prenderà parte in stagione. Resta una delusione, ma bisogna guardare avanti. E far soprattutto attenzione a dosar bene le forze e le energie in vista degli impegni che conteranno più di ogni altra cosa: quelli divisi tra campionato e Champions League.

L’ultimo tassello in aggiunta al reparto dell’infermeria nerazzurra è quello di Lautaro Martinez, fermatosi per un fastidio muscolare proprio contro il Bologna, mentre resterà fermo per almeno tre mesi l’esterno di centrocampo Juan Cuadrado a seguito dell’intervento chirurgico subito nelle ultime ore al tendine.

Quest’ultima tegola, oltre a quella relativa alla zona offensiva, dovrà esser messa al proprio posto dalla dirigenza nerazzurra in un altro modo. Cercando di fatto sul mercato il profilo ideale, soprattutto per caratteristiche tecniche. E ancora una volta è assalto al giovane esterno Tajon Buchanan, attualmente in forze al Club Brugge.

Il calciatore canadese è tra i più duttili dello scenario europeo al momento, potendo infatti svariare lungo tutto il fronte destro del campo a prescindere che gli vengano assegnate mansioni più difensive o più offensive.

Dotato tecnicamente e di buona spinta, proprio sulla scia delle qualità della controparte colombiana, Buchanan è agli occhi di Inzaghi la carta mancante per completare anche in chiave futura un reparto spesso afflitto da problemi fisici. Vedi anche qualche sosta, qua e là, di Denzel Dumfries.

Buchanan in risalto nel campionato belga, l’Inter punta ad una garanzia del calcio europeo

Fino a questo momento l’inizio di stagione di Buchanan è stato decisamente positivo. Nel campionato di Pro League belga ha infatti partecipato attivamente alla costruzione delle manovre offensive della propria squadra, totalizzando 2 reti e 2 assist in 12 presenze.

Positivo l’impegno anche in Conference League, ove ha messo a referto altri 2 assist in 3 presenze. Proprio quel che serve allo staff tecnico nerazzurro per iniziare a tirare le somme sul suo operato e ponderare il suo inserimento in organico nell’immediato futuro. Fronte mercato, la dirigenza dell’Inter è al lavoro avendo già l’apertura del Brugge alla cessione del calciatore nella finestra di gennaio, come anticipato da Interlive.it.

Marotta e Ausilio puntano a chiudere a meno di 10 milioni, ma serve in primis il via libera di Zhang.