Verso Inter-Lecce: Inzaghi perde Lautaro ma ne recupera due

Lautaro Martinez salterà Inter-Lecce, ora è ufficiale, e Inzaghi deve ora inventarsi una formazione adatta a sostenere il peso dell’assenza del capitano

Dopo il problema muscolare rimediato all’adduttore della coscia sinistra nella sfida di Coppa Italia contro il Bologna, l’Inter ha voluto che Lautaro Martinez fosse sottoposto a degli esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra. E il club fa sapere che le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni. Quindi niente Inter-Lecce per Lautaro. Probabilmente il Toro tornerà solo nel 2024.

E ora Simone Inzaghi dovrà fare a meno di chi ha avuto sempre a disposizione. Il Toro non ha mai dato forfait da quando Inzaghi è in panchina. La notizia è poco incoraggiante, anche perché le alternative a Lautaro sono scarse, non solo per quanto riguarda il ruolo ma anche per il peso tecnico e morale dell’argentino.

Inzaghi ha fatto capire che recupererà Alexis Sanchez e Stefan de Vrij: entrambi si sono già allenati in gruppo, ma difficilmente giocheranno titolari. Anzi non c’è neanche la certezza che siano davvero in grado di essere convocati.

L’esigenza spingerà comunque l’allenatori a farli salire sul pullman con la squadra, per la partita contro il Lecce. Il cileno tornerà a disposizione solo per la panchina contro i pugliesi, quindi le alternative a Lautaro in attacco sono ridottissime. La prima alternativa, la più logica, è riconfermare Marko Arnautovic. Anche se l’austriaco, titolare in Coppa Italia, è stanco e non troppo in forma.

Lautaro out in Inter-Lecce: è il momento di Arnautovic

Finora l’ex Bologna ha pagato l’infortunio a inizio stagione e l’evidente ritardo della condizione fisica. Non si sta esprimendo bene, anche perché è un attaccante diverso da Lautaro e Thuram e non ha ancora grossa confidenza con lo schema di gioco di Inzaghi. Ora l’austriaco dovrà dare per forza delle risposte. E non solo per Inter-Lecce e ma anche contro il Genoa (visto che Lautaro sarà out anche il 29 dicembre).

Arnautovic dovrebbe giocare in coppia con Marcus Thuram. Ma fino a questo momento, i due hanno giocato insieme soltanto per un breve spezzone di gara a Empoli: Inzaghi, quando ha inserito l’austriaco lo ha fatto sempre schierandolo insieme al Toro o a Sanchez. Proprio nella partita contro l’Empoli l’ex tripletista rimediò il serio infortunio che lo ha tenuto a lungo ai box.

Arnautovic difficilmente reggerà i 90′. Per questo è importante che Inzaghi abbia recuperato Sanchez. L’altra possibilità è l’avanzamento di Henrikh Mkhitaryan sulla linea degli attaccanti, a supporto di Marcus Thuram. In questo caso, con tutta probabilità, a centrocampo verrebbe schierato Frattesi, con Calhanoglu al centro e Nicolò Barella spostato sul centro-sinistra.

La possibile formazione contro il Lecce

Arnautovic e Sanchez sono stati sinora alquanto deludenti. Ma anche l’armeno non ha brillato quando schierato più vicino alla porta. Quanto a de Vrij, anche l’olandese sembra destinato alla panchina ma con meno possibilità rispetto al cileno di entrare a partita in corso.

Per il resto, Inzaghi dovrebbe ritrovare sugli esterni Darmian (ormai costretto a giocare senza sosta) e Dimarco (per il canterano potrebbero arrivare buone notizie nelle prossime ora: si parla di un annuncio ufficiale del prolungamento di contratto).

In difesa, Acerbi sarà chiamato a rispondere alla brutta prestazione contro il Bologna (gli ultimi minuti del secondo tempo supplementare). Alla sua sinistra giocherà Bastoni. A destro, invece, si giocano una maglia Bisseck e Pavard. Il tedesco si sta comportando benissimo e Pavard non è ancora al 100%.