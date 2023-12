L’Inter vuole chiudere al più presto per il laterale canadese del Brugge. Per giugno si avvicina il polacco in scadenza col Napoli

Dopo il no alla proposta del Napoli, Piotr Zielinski è sempre più vicino a legarsi all’Inter a partire della prossima stagione. Come raccolto da Interlive.it, in casa nerazzurra c’è fiducia circa la chiusura dell’operazione, che a questo punto può saltare solo in caso di retromarcia del polacco. Eventualmente non clamorosa, visto che l’estate scorsa almeno un paio di volte è stato a un passo dal traslocare in Arabia, per poi fare puntualmente retromarcia.

Chi gravita attorno al mondo Inter dà quasi per certo l’approdo ad Appiano del ventinovenne, in azzurro dal 2016 e l’anno scorso elemento importante per Spalletti nella trionfale cavalcata Scudetto.

Il club di Zhang gli ha proposto un contratto quadriennale, dovrebbe essere un 3+1, da circa 4-4,5 milioni a stagione. Più un bonus alla firma e una sostanziosa commissione all’agente, nei giorni passati incontratosi col Napoli. La fumata è stata nera, il tutto appunto a vantaggio di Ausilio, estimatore da anni del calciatore esploso a Udine.

Se Zielinski è un affare per giugno, quello con protagonista Buchanan per l’immediato. Nonostante siano stati proposti altri profili più convenienti, l’Inter vuole chiudere al più presto per l’esterno canadese individuato da tempo per rinforzare la corsia destra. Nel presente servirebbe a rimpiazzare Cuadrado, ma nel futuro prossimo potrebbe essere l’erede di Denzel Dumfries.

Come anticipato da Interlive.it, il Brugge ha aperto alla cessione di Buchanan nell’imminente sessione invernale. Ieri il classe ’96 ha saltato la gara di campionato contro il Molenbeek non per ragioni di mercato, bensì perché non al meglio sul piano della condizione fisica. Poco cambia, comunque, perché l’Inter è al lavoro coi suoi intermediari di fiducia per definire l’affare il prima possibile. L’ok di Zhang sarebbe arrivato e ora si ragiona su una operazione in prestito oneroso (1-2 milioni) più obbligo sui 6-7 milioni e bonus.