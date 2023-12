Sirene arabe per il centravanti cileno dell’Inter di rientro dall’infortunio muscolare degli ultimi giorni, difficile una sua cessione a gennaio con l’emergenza offensiva in corso

Nella finestra estiva di mercato antecedente l’inizio della nuova stagione sportiva, l’Inter ha dovuto fare i conti in tasca al fine di piazzare colpi oculati e non gravare sulle casse societarie in lento rialzo dopo annate turbolente.

Motivo per cui le attenzioni della dirigenza capitanata da Giuseppe Marotta sono cadute espressamente su quei profili che, nel corso delle settimane precedenti, avevano convinto lo staff tecnico e permettevano margine di manovra a parametro zero. Primo fra tutti Marcus Thuram. Non contenti della incompletezza d’organico, però, la dirigenza ha poi dovuto ovviare al problema riportando in nerazzurro anche Alexis Sanchez.

Il centravanti cileno si era ben distinto con la maglia dell’Olympique Marsiglia nell’ultima annata in Ligue 1 sotto la guida di Tudor, ma il contratto con il club francese non è stato rinnovato e questo ha rappresentato un indizio importante da cogliere al volo. Del resto si tratta pur sempre di un profilo dalla grande esperienza internazionale. Eppure come accaduto nel suo ultimo anno all’Inter, Sanchez non ha potuto esprimere tutto il suo potenziale finora.

Tra qualche acciacco di carattere fisico e la insostituibile presenza di Lautaro Martinez, il cileno deve necessariamente sottostare alle gerarchie imposte per merito da Inzaghi. Ma non è detta l’ultima parola. Perché se le voci di corridoio dovessero essere confermate, da qui alle prossime settimane qualcosa per il calciatore ex Arsenal e Barcellona potrebbe cambiare in meglio.

Sanchez accostato al mercato arabo, per l’Inter lasciarlo partire è un rischio da non correre

Stando a quanto trapelato, infatti, su di lui ci sarebbero alcuni club della Saudi Pro League pronti a muovere offerte di riguardo con grosso ritocco alle condizioni d’ingaggio nei suoi confronti. Una destinazione certamente ben gradita, come del resto hanno avuto modo di apprezzare anche altre vecchie glorie del panorama calcistico europeo trascinate dalla ‘moda’ di espatrio lanciata da Cristiano Ronaldo lo scorso inverno.

Ora si parla dell’Al-Ittihad, con il nuovo tecnico Gallardo che avrebbe contattato direttamente il cileno per convincerlo a trasferirsi nella sua squadra.

🚨🚨🚨 عاااااجل – الشرق الاوسط : تواصل المدرب مارسيلو غاياردو مع اللاعب اليكسيس سانشيز لإقناعه بالانضمام لنادي الاتحاد في الفترة الشتوية !!!!! pic.twitter.com/T4PsvFexPC — المدرج الذهبي – Almodrj (@AImodrj) December 24, 2023

Dall’altra parte, però, non ci sarebbe grande apertura dall’Inter. La società dice che non crede possibile un addio di Sanchez già a gennaio.

Il motivo è semplice: l’emergenza offensiva in cui si trova costretta a navigare impedisce movimenti in uscita cruciali o che possano in qualche modo penalizzare ulteriormente una situazione di per sé già abbastanza complessa. Al contrario, la dirigenza nerazzurra starebbe cercando un quinto centravanti per sopperire anche alla temporanea assenza di Lautaro Martinez che proprio dopo Marko Arnautovic e lo stesso Sanchez è andato incontro ad un infausto infortunio a ridosso delle festività natalizie e delle ultime due partite di campionato in Serie A.