Il giovane calciatore esce allo scoperto e si sbilancia così, rivolgendo un particolare pensiero nei confronti del bosniaco. Ecco di chi si tratta

Ne sono passati a bizzeffe di giovani centravanti tra le file del settore giovanile dell’Inter, quasi tutti senza mai lasciare il segno al loro approdo in prima squadra. Incluso Sebastiano Esposito, centravanti ora in forza alla Sampdoria tramite la via del prestito.

Il giovane classe ’02 e i blucerchiati sono, infatti, legati da un accordo a titolo temporaneo valido sino a giugno 2024, periodo in cui l’ex Anderlecht e Basilea farà poi rientro ad Appiano al termine di questa esperienza che, possiamo dirlo, sinora à andata fin troppo ‘a intermittenza’.

L’attuale numero 7 dei ‘doriani’ è finito per abbinare splendide prestazioni ad altre deludenti. Decisiva la sua doppietta siglata due settimane fa esatte contro il Lecco, reti che hanno permesso alla formazione di Andrea Pirlo di portarsi a casa l’intera posta in palio.

C’è chi sostiene, però, che tra i tre giovani calciatori appartenenti alla dinastia Esposito sia il più piccolo dei tre, Francesco Pio (anche lui di proprietà Inter), ad essere il più forte tra tutti. A confermarlo anche le dichiarazioni rilasciate tempo fa dai suoi due fratelli maggiori, Salvatore e lo stesso Sebastiano, coloro che ammisero in diverse circostanze: “Chi è il più talentuoso fra noi tre? Il più piccolo”.

Tutto quello che c’è da sapere su Francesco Pio Esposito, fan accanito di Edin Dzeko

Francesco Pio Esposito, giovane centravanti che l’Inter ha blindato in estate a mezzo di un contratto pluriennale valido sino a giugno 2027, si sta rendendo protagonista di ottime cose al fianco dello Spezia, club che lo ha accolto in prestito secco soli pochi mesi fa.

Il classe ’05, già protagonista con le maglie della Nazionale U19 e U20, con cui ha rispettivamente vinto un Europeo nella scorsa estate e raggiunto una storica finale poi persa contro l’Uruguay, ha già collezionato 17 gettoni al fianco della formazione spezzina, 9 di questi da titolari totalizzando inoltre 2 reti.

La sua è una carriera che ha preso vita nelle giovanili dell’Inter, col giovane Francesco Pio arrivato a vestire anche la maglia della Primavera nerazzurra nella scorsa stagione, annata in cui ha realizzato 15 gol al cospetto della formazione già guidata allora da Cristian Chivu.

Nato inizialmente come trequartista, Esposito Jr si è poi tramutato in un vero e proprio numero 9 dotato di: grande fisicità, ottime doti tecniche e di una grande conclusione. Proprio come il suo idolo Edin Dzeko, ora in forza al Fenerbahce, il giovane prodotto del vivaio nerazzurro ne fa del gioco aereo uno dei suoi maggiori punti di forza. Trattasi, insomma, del prototipo del calciatore moderno, dotato inoltre di una splendida coordinazione al volo e di un gran colpo di testa.

“Nel momento in cui scendo in campo non guardo in faccia nessuno, cerco solo di dare il massimo e di rendere ancor più giocabile ogni tipo di pallone. Il mio idolo è sempre stato Dzeko. Per esempio, lo scorso anno all’Inter, ho avuto modo di poterlo osservare anche da vicino”. Così ha parlato l’attuale numero 9 dei liguri al termine della gara disputatasi la scorsa settimana contro il Bari, terminata poi per 1-0 in favore della formazione di Luca D’Angelo.