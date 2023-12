Minima spesa, massima resa: Marotta lo riprende a 12 milioni

L’Inter si è ‘sbarazzata’ del ragazzo in estate per una cifra irrisoria. Svelato lo scenario che potrebbe riportare il calciatore a vestire la maglia nerazzurra

Nel corso della passata estate Beppe Marotta, Piero Ausilio e la restante parte della dirigenza di ‘Viale della Liberazione’ si sono, decisamente, dati da fare sul mercato.

Innumerevoli operazioni sono, infatti, state portate a termine sia in entrata che in uscita da parte dell’Inter, società che ha accolto 12 nuove pedine liberandosi poi di tanti altri loro tesserati. Tra questi, eccezion fatta per alcuni big come Onana e Brozovic, s’ha da considerarsi anche qualche giovane calciatore come ad esempio Giovanni Fabbian, lo scorso mercoledì avversario dei nerazzurri in Coppa Italia.

Nella serata del 20 dicembre il centrocampista classe ’03 si è messo in evidenza davanti al suo vecchio pubblico, avendo indossato la maglia della Primavera nerazzurra nelle ultime stagioni. A risaltare maggiormente all’occhio è stato il tacco compiuto in avvio di gara dall’ex Reggina e con cui lo stesso calciatore è andato vicinissimo al gol.

Ammontano già a 2 le reti realizzate in stagione dall’attuale numero 80 del Bologna, calciatore che pur non avendo trovato chissà quanto spazio davanti a sé sino a questo momento della stagione sta comunque riuscendo a giocarsi al meglio le proprie chance al fianco della formazione su cui siede attualmente in panchina Thiago Motta. Formazione che l’ha strappato all’Inter in estate per appena 5 milioni di euro, una spesa irrisoria visto quanto compiuto di buono sinora dallo stesso Fabbian accanto ai felsinei.

L’Inter ha ancora la possibilità di riappropriarsi di Fabbian a 12 milioni

Giovanni Fabbian è stato ceduto nella scorsa estate al Bologna per mezzo di una somma di denaro pari a 5 milioni di euro e questo è indiscutibile. Resta però il fatto che, al momento della cessione, l’Inter si è tenuta a portata di mano questa opportunità.

I nerazzurri hanno, infatti, mantenuto la possibilità di riappropriarsi del giovane classe ’03 in futuro grazie a una specie di ricompra (una sorta di gentleman agreement) fissata a 12 milioni di euro. Questo il compenso economico che i nerazzurri dovranno versare nelle casse economiche degli emiliani nel caso in cui, proprio la società di Steven Zhang, voglia tornare a riacquisire i diritti sulle prestazioni sportive dell’ex Reggina, formazione per cui Fabbian ha realizzato 8 reti al suo primo anno trascorso in Serie B quando ancora in prestito dall’Inter.