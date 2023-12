Affondo da 29 milioni in Premier: regalo a sorpresa per Inzaghi

Nuovo obiettivo di mercato per l’Inter nella Premiership scozzese, ecco la richiesta monumentale per il centrocampista O’Riley in forze al Celtic

L’emergenza lungo la corsia esterna destra tra le file di Simone Inzaghi, data dall’infortunio di Denzel Dumfries e dallo stop prolungato di Juan Cuadrado, costringe l’Inter a dover immediatamente correre ai ripari nel corso della sessione invernale di mercato. Anche il reparto offensivo non perdona, con Lautaro Martinez che ha dovuto alzare bandiera bianca dopo due anni di presenze continuate in successione agli infortuni precedenti di Marko Arnautovic e Alexis Sanchez.

Ma l’attenzione del club nerazzurro non è posta soltanto sulle operazioni più urgenti. Con sguardo lungimirante Giuseppe Marotta e Piero Ausilio vogliono programmare almeno un paio di colpi in vista dell’estate. Tenendo sempre a mente quanto fondamentale sia la gestione delle risorse, lasciando quindi intendere di voler puntare ancora su profili a parametro zero laddove possibile. In alternativa, per sondare meglio il terreno e avere contezza tangibile delle qualità dei calciatori sotto osservazione, si potrebbe valutare l’idea del prestito a gennaio con eventuale opzione di riscatto obbligatorio. Ed è proprio questa la pista di applicazione per il raggiungimento del profilo del giovane centrocampista Matt O’Riley, attualmente in forze al Celtic nella Scottish Premiership.

Anche O’Riley nella lista nerazzurra degli obiettivi di gennaio, operazione in prestito con obbligo di riscatto

Quest’ultimo ha macinato risultati eccezionali fino a questo momento in stagione: 9 reti e 5 assist in 19 presenze per un mediano molto fisico e abbastanza duttile all’interno della zona centrale del campo.

L’anglo-danese piace non poco a Simone Inzaghi e le premesse per poterlo portare a Milano ci sono, anche se molto flebili. Anzitutto andrebbe convinto il club cedente a privarsi di una pedina stellare già nei prossimi mesi, lasciando sguarnito il reparto per il resto della stagione. Cosa alquanto improbabile. In secondo luogo, ammettendo l’eventuale accordo sulle condizioni di cessione con riscatto a giugno, O’Riley non verrebbe lasciato andare a meno di 29 milioni di euro. Cifra poderosa per le casse societarie nerazzurre, a meno di una cessione altrettanto grande. Intanto alle spalle del calciatore ci sono presenze altrettanto importanti dello scenario internazionale come Atletico Madrid, Aston Villa, West Ham e PSV.