Blitz per Dumfries: lo vogliono per gennaio, 45 milioni di euro

Il laterale olandese, ora ai box per infortunio, al centro di nuovi rumors di mercato. Svelato lo scenario di mercato in ottica della finestra invernale

Simone Inzaghi e tutta l’Inter sono costretti a dover rinunciare al proprio numero 2 per un altro po’ di tempo, complice l’infortunio rimediato dall’ex Psv al ‘Maradona’ nel turno della 14esima giornata di campionato disputatosi lo scorso 3 dicembre contro il Napoli.

Risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Questo l’esito degli esami sostenuti dal calciatore nelle scorse settimane, già costretto a dare forfait nelle ultime uscite contro: Udinese, Real Sociedad, Lazio, Bologna e Lecce tra campionato e coppe.

Una situazione che ha, quindi, costretto il solo Matteo Darmian a dover compiere gli straordinari. A maggior ragione dopo l’intervento chirurgico a cui si è sottoposto Juan Cuadrado negli scorsi giorni dove, per il colombiano, si prevede uno stop di almeno 3 mesi.

L’ex Juve, però, non è il solo ed unico calciatore ad essere recentemente finito sotto i ferri, in quanto anche un altro big delle più grandi d’Europa è finito per alzare bandiera bianca da poco. Trattasi di Reece James, giocatore da tempo accostato al Real Madrid e la cui situazione potrebbe, in qualche modo, finire per coinvolgere seriamente anche Denzel Dumfries.

Stop di tre mesi per Reece James, assalto del Chelsea a gennaio per Dumfries?

È quello di Reece James il nome che continua a restare nei piani della dirigenza del Real Madrid per la propria corsia di destra ma intanto, il laterale inglese da tempo dato in uscita dal Chelsea, si è sottoposto negli scorsi giorni ad un intervento chirurgico in Finlandia che lo terrà ai box per almeno tre mesi.

Questa la situazione che può spingere i ‘Blues’ a ottimizzare i tempi sul mercato provando a ingaggiare Denzel Dumfries, calciatore per cui gli inglesi hanno un debole da diverso tempo, già a gennaio.

Quello tra l’olandese e l’Inter, società che detiene i diritti sulle prestazioni sportive del calciatore a mezzo di un accordo valido sino a giugno 2025, è un rinnovo ad ora in stand-by e che potrebbe quindi spingere i nerazzurri ad attuare un altro tipo di valutazioni in vista dei prossimi mesi (c’è, infatti, distanza di 1 milione di euro tra l’offerta di Marotta e Ausilio per il prolungamento di contratto del giocatore e la richiesta dell’entourage del classe ’96).

Chiaro, però, che per sottrarre l’ex Psv dalle mani di Inzaghi servirebbe un’offerta alquanto importante per il calciatore, a maggior ragione a gennaio dove la richiesta dell’Inter per l’olandese potrebbe arrivare a toccare il tetto dei 45-50 milioni di euro. Complicato, al tempo stesso, vedere gli attuali vicecampioni d’Europa privarsi del proprio numero 2 già a gennaio visto che, a quel punto, la potenziale uscita di Dumfries implicherebbe l’arrivo di un nuovo calciatore per l’out di destra dei nerazzurri.