Inter, ma chi prendi? “Ha qualche problema e uno strano carattere”

Le parole dell’ex bandiera del Brugge sulle qualità e i difetti dell’esterno destro canadese Buchanan, obiettivo dell’Inter in questa sessione di mercato

Manca pochissimo alla chiusura dell’operazione di innesto di Tajon Buchanan all’Inter. Questione di pochi giorni e lo stesso Simone Inzaghi potrà accogliere il nuovo esterno destro che da qui ai prossimi mesi prenderà il posto fisso di Juan Cuadrado come alternativa a Denzel Dumfries.

Ai più tale affare è ben visto. Perché le qualità del giovane canadese sono indubbie. Ma qualcosa lascia presagire che ci sarà comunque molto da fare per migliorare e limare quegli aspetti che ancora non convincono del tutto. Parola di Gert Verheyen, ex calciatore e bandiera del Club Brugge.

“Quando era arrivato qui svolgeva compiti prettamente da centrocampista e ala, puntando l’uomo nell’uno contro uno e fornendo più assist. Poi è andato incontro ad una trasformazione e ha iniziato a giocare anche come terzino di spinta. È velocissimo, dinamico. Ma non ha grandi qualità difensive. Facendo il quinto potrebbe giocare comunque bene perché è una squadra che funziona”, ha dichiarato l’ex compagno di squadra al Brugge.

Buchanan pecca di goliardia in campo ed è carente in difesa: “I tifosi non aspettino uno come Perisic”

Verheyen ha poi aggiunto un dato importante che spesso sfugge agli occhi dei media: “Discute troppo con gli arbitri, protesta, si arrabbia con gli avversari quando subisce fallo. Gioca con troppo stress addosso, sembra quasi che non riesca a godersi la partita. Non so quanto possa migliorare negli anni, ma sicuramente i tifosi non devono aspettarsi un calciatore come Perisic“, ha concluso.

Un’analisi profonda e dettagliata che aiuta a comprendere in cosa eccelle e cosa invece andrebbe limato, soprattutto sotto il profilo caratteriale e professionale. Qualcosa su cui Simone Inzaghi potrebbe avere molto da fare. Ma c’è chi confida nel fatto che il tecnico abbia le carte per poter indirizzare nel modo migliore la crescita del calciatore nel corso degli anni a venire.