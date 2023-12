Il ‘Toro’ di Bahia Blanca sempre più vicino al recupero, c’è la conferma. Nel frattempo torna a galla un clamoroso retroscena

Manca sempre meno al rientro in campo di Lautaro Martinez, centravanti e Capitano dell’Inter uscito malconcio dal match di Coppa Italia disputatosi lo scorso 20 dicembre al ‘Meazza’ contro il Bologna, match che ha di fatto sancito l’eliminazione dei nerazzurri da quella competizione.

Risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra. Questo il bollettino medico degli esami sostenuti dal calciatore nelle scorse settimane, coi tempi di recupero che vanno sostanzialmente dai 14 ai 21 giorni.

Si avvicina sempre più, infatti, la data del rientro in campo del ‘Toro’ di Bahia Blanca, chiamato sì a rinunciare all’impegno di questa sera in mura nemiche contro il Genoa ma che viaggia sempre più spedito verso la convocazione per la gara contro il Verona, in programma il 6 gennaio 2024 alle ore 12:30 al ‘Meazza’.

A confermarlo il post pubblicato sui propri canali social direttamente dall’argentino, con tanto di accompagnata didascalia: “Manca meno”. Nel frattempo, recupero a parte, c’è un importante retroscena che vede coinvolti proprio l’argentino e la formazione di Alberto Gilardino.

Atletico Madrid e non solo, Lautaro Martinez fu vicinissimo anche al Genoa

Atletico Madrid a parte, società che fu letteralmente ad un passo dal mettere le mani su Lautaro Martinez poco prima dell’addio al Racing Club nella primavera del 2018, il ‘Toro’ di Bahia Blanca è stato vicinissimo anche al Genoa in passato.

Ancor prima di approdare all’Inter a titolo definitivo, infatti, il ‘Grifone’ portò avanti in gran segreto la trattativa per l’argentino. A confermarlo anche le dichiarazioni rilasciate all’epoca da parte dell’ex presidente dei liguri Enrico Preziosi, colui che davanti ai microfoni del ‘Secolo XIX’ ammise: “Avevamo raggiunto quasi del tutto l’accordo con il Racing. Alla fine non siamo più riusciti a portare Lautaro Martinez qui“.

Così a scamparla in seguito fu l’Inter, club che si assicurò i diritti sulle prestazioni sportive dell’argentino per circa 25 milioni di euro. Soldi ben spesi visto quanto fatto di buono in questi ultimi anni da parte del classe ’97 al fianco dei nerazzurri.