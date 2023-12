Pagelle Genoa-Inter 1-1: Arnautovic ci prova, per gli altri è nebbia fitta

Cronaca, tabellino, top e flop della partita tra Genoa e Inter disputatasi al Ferraris e valevole per la penultima giornata del girone d’andata di Serie A

L’Inter dà l’illusione di partire convinta e cattiva, con una palla goal alla prima azione: Arnautovic serve Mkhitaryan che però si fa rimontare e calcia maluccio. All’8′, sempre l’austriaco alza la palla per Thuram, che di testa la passa, piano piano, fra le braccia di Martinez. Verso il 15′ l’arbitro sospende la gara per una decina di minuti, a causa di un fumogeno.

Il Genoa torna in campo più agguerrito e propositivo. E al 32′ ha l’occasione per passare il vantaggio, quando di testa Acerbi manda il pallone indietro, quasi beffando Sommer. Al 42′, l’Inter passa in vantaggio: Barella tira dal limite, Martinez devia sul palo creando un’occasione facile facile per il tap-in vincente di Arnautovic. L’azione sembra viziata da un fallo in attacco di Bisseck, ma Doveri non annulla. Dieci minuti dopo pareggia il Genoa su calcio d’angolo: cross di Gudmunsson, stacco di Dragusin e mezza papera di Sommer.

A inizio secondo tempo Bastoni innesca bene Barella. Il sardo offre un assist di petto per Arnautovic che tira con violenza ma fuori. Al 66′ ci prova Acerbi di testa su calcio piazzato tirato da Calha, ma Martinez para nell’angolino. Tre minuti più tardi da corner, Sommer, un po’ incerto, si salva Sommer in due tempi.

Pagelle e tabellino Genoa-Inter

TOP

ARNAUTOVIC – L’unico che si distingue per impegno e lucidità nel primo tempo. Trova il goal propiziato dal fato e dal non intervento del VAR, ma fa anche altro, cercando di servire con palle intelligenti i compagni e di dialogare con Thuram. Fisicamente non è al top ma prova a giocarsela di classe e di esperienza.

BISSECK – Utile in fase di spinta e più o meno diligente in difesa. Nel secondo tempo si segnala per un’ottima lettura difensiva su un cross di Gudmundsson.

FLOP

ACERBI – Soffre dal 1′ minuto e sbaglia quasi sempre il posizionamento. Rischia l’autorete con un colpo di testa sciagurato e sul pareggio del Genoa combina un altro pasticcio in correità con Sommer.

SOMMER – Non solo la ‘paperella’ sul gol, che alla fine costa i tre punti. Lo svizzero commette altri due errori gravi, ma per fortuna dell’Inter senza conseguenze.

CARLOS AUGUSTO – In contenimento va quasi sempre in difficoltà, quando si propone in avanti è frettoloso e nervoso. Male nell’occasione del pareggio dei liguri.

THURAM – Sembra cotto. Non azzecca niente, neanche uno stop.

MKHITARYAN – L’armeno ha poca benzina e poca limpidezza nel gioco e nel pensiero. Soffre parecchio il centrocampo avversario. Alla fine si innervosisce pure e smette anche di correre a vuoto.

GENOA-INTER 1-1

32′, Arnautovic; 42′, Dragusin

GENOA (3-5-2): Martinez 6; Dragusin 7, Bani 6,5, de Winter 6 (46′, Vazquez 6); Sabelli 6,5, Strootman 6 (60′, Malinovskyi 6), Badelj 7, Frendrup 6,5, Martin 6 (77′, Messias sv); Gudmundsson 7, Ekuban 6. All.: Gilardino 7

INTER (3-5-2): Sommer 5,5; Bisseck 6,5 (89′, Pavard sv), Acerbi 5, Bastoni 6; Darmian 5,5 (77′, Dumfries sv), Barella 6 (77′, Frattesi sv), Calhanoglu 5,5, Mkhitaryan 5 (89′, Klaassen sv), Carlos Augusto 5; Thuram 5, Arnautovic 7 (70′, Sanchez sv). All.: Inzaghi 5

ARBITRO: Doveri di Roma 1

Ammoniti: 65′, Gudmundosson; 68′, Dragusin, 77′, Barella; 85′, Mkhitaryan