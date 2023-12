Dal Barcellona all’Inter, il ‘nuovo Pogba’ per Inzaghi

I nerazzurri potrebbero piombare sul giovane centrocampista in ottica di giugno. 15 milioni la cifra per strapparlo al proprio club

L’Inter ha in mente di acquistare un nuovo laterale di destra nel bel mezzo di questa finestra di calciomercato invernale. Tajon Buchanan il candidato numero uno per provare a sopperire all’assenza di Juan Cuadrado, calciatore costretto a uno stop di almeno 3 mesi a causa dell’infiammazione al tendine d’Achille rimediata a metà settembre.

Stando a quanto riferito da ‘Sky Sports Uk’, inoltre, pare che i nerazzurri stiano progettando il colpo in mediana a gennaio e tutti i riferimenti portano al nome di Matt O’Riley, centrocampista centrale di attuale proprietà del Celtic, legato agli scozzesi a mezzo di un contratto valido sino al 2027 e sin qui autore di 9 reti e 8 assist in stagione. Numeri da capogiro visto e considerato che si tratta pur sempre di un mediano.

Pare che l’intenzione di Marotta e Ausilio sia quella di provare a imbastire una trattativa sulla base di un’operazione in prestito con diritto di riscatto, ipotesi a cui i biancoverdi si sarebbero già mostrati consenzienti. O’Riley a parte, però, i nerazzurri potrebbero finire per rivolgere il proprio sguardo in direzione di un altro centrocampista. In questo caso più in ottica di giugno.

Chi è Ilaix Moriba: il ‘nuovo Pogba’ per cui potrebbe farsi avanti l’Inter

Era e resta quello di Ilaix Moriba, ex centrocampista del Barcellona, uno dei nomi più interessanti in campo europeo.

Il giovane classe ’03, cresciuto nel vivaio dei ‘blaugrana’, si trova ora in forza al Lipsia (club che lo ha sottratto ai catalani nell’estate del 2021 per 16 milioni di euro). Nelle ultime due stagioni i tedeschi hanno optato per il passaggio a titolo temporaneo del proprio numero 26, rimasto a difesa dei colori del Valencia accumulando un discreto minutaggio.

Il centrocampista guineano-spagnolo viene descritto come: un mediano intelligente, abile nelle letture difensive, dotato di un gran tiro e col vizio del gol. C’è chi, in passato, lo ha addirittura paragonato a Paul Pogba, sia per doti balistiche che per aspetto e somiglianza al difuori del campo. Suo il nome a cui l’Inter potrebbe finire per pensare nella prossima estate. Un mediano che possiede dalla sua buone geometrie e un’ottima prestanza fisica, essendo alto 185 cm.

Un suo difetto? Il carattere piuttosto complesso ma il ragazzo, legato al club della Red Bull a mezzo di un accordo valido sino a giugno 2026 e con una valutazione sui 15 milioni di euro, ha tutte le qualità per lasciare il segno in Europa.