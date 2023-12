“L’Inter è la mia vita”: i dettagli del rinnovo di Dimarco

By

Reso noto il prolungamento di contratto siglato tra i nerazzurri e il proprio numero 32. Tutti i dettagli

Federico Dimarco e l’Inter ancora insieme, questa volta fino al 2027. È, infatti, arrivata l’ufficialità sul rinnovo di contratto concordato tra le due parti negli scorsi giorni e reso poi noto in questi ultimissimi minuti.

Chiara la volontà dei nerazzurri, coloro che hanno deciso di blindare per un ulteriore anno il proprio numero 32, sino a poco tempo fa legato a questi colori da un contratto valido fino a giugno 2026.

“FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Federico Dimarco: il difensore classe 1997 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2027“.

Questo il comunicato rilasciato dall’Inter sul proprio sito ufficiale in questi istanti, annuncio che consentirà al club meneghino e a Federico Dimarco, milanese DOC, di proseguire assieme il proprio percorso. Stipendio raddoppiato per l’ex Parma e Verona che passerà così a percepire circa 4 milioni di euro a stagione dai 2 iniziali.

Rinnovo Dimarco, il commovente messaggio del calciatore via social

“Io l’Inter l’ho sognata da bambino, l’ho sfiorata, vissuta, l’ho dovuta lasciare e poi l’ho ritrovata quando ormai non ci credeva più nessuno. È lavoro ma è passione, tifo, fatica, soddisfazione, sofferenza, gioia e amore puro. È la mia vita”.

“Grazie alla società, al mister, allo staff, ai miei compagni e a tutti quelli che lavorano ad Appiano e in sede. Grazie alla mia famiglia e a chi lavora con me. Ma soprattutto grazie a voi e al vostro affetto. Dicono sempre che viaggiare sia una delle cose più belle da fare. Vero, ma aggiungo che niente è come tornare a casa e… restarci!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federico Dimarco 32 (@federicodimarco)