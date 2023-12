Brilla in Serie B: l’Inter segue il baby bomber

Tanti gol per Raimondo con la Ternana in Serie B e le grandi sono soddisfatte del suo operato, occhi puntati per il salto di categoria dal prossimo anno

Urgenze e bisogni. Oltre alla necessità di piazzare il colpo invernale a copertura della corsia esterna destra per ovviare all’assenza di Juan Cuadrado, l’Inter vuole tutelarsi anche in vista della prossima stagione con un nuovo innesto offensivo. Possibilmente giovane e senza grosse pretese d’ingaggio, per poter essere impiegato all’occorrenza come altri profili più esperti non hanno saputo fare finora.

Mancino di spinta, forte fisicamente e dal grande fiuto del gol. Sulla scia delle vecchie glorie e bomber di razza, Antonio Raimondo ora sogna in grande. Con l’Inter alle sue spalle per via dell’immenso lavoro svolto fino a questo momento in Serie B. E nel frattempo, prima della chiamata di qualche nuova realtà al di fuori dei confini locali, slancia anche il percorso della Ternana.

Lì, tra le maglie rossoverdi, i tifosi impazzano. Non possono fare a meno di lui. Segna moltissimo – già 7 reti in 18 presenze – e ha soli 19 anni. Il giovane calciatore è già record-man in Italia. Perché quanto visto finora lo ha portato ad essere insignito della speciale menzione di miglior Under-20 in entrambi i campionati di Serie A e Serie B. Qualcuno lassù ne sarebbe orgoglioso, perché immesso nel mondo professionistico dalla sapiente e lungimirante mente di Sinisa Mihajlovic. Due stelle che brillano sotto cieli diversi, accomunate da un filo rosso indissolubile ed un destino che potrebbe portarlo a correre su campi prestigiosi già dal prossimo anno.

Raimondo incanta, tra ritorno al Bologna e grosse chance sul mercato in Serie A

Raimondo è prodotto della gestione tecnica del Bologna, prima della sua cessione a titolo temporaneo alla Ternana. Il baby bomber farà dunque rientro alla casata principale rossoblu a fine stagione per compiacere Thiago Motta, a sua volta impreziosito dalla presenza di Joshua Zirkzee.

Nel caso di riconferma, le chance di cessione altrove saranno minime. Ma laddove non ci fosse spazio per uno come lui in Emilia, allora la sua entourage potrebbe lavorare in strettissimo contatto con le big. Inter compresa. Quale occasione migliore per dimostrare di meritare grandi palcoscenici.