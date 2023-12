De Ligt per tre: proposta choc all’Inter

Uscita di scena del centrale olandese del Bayern sul mercato europeo e tentativo all’Inter, con tre possibili contropartite da poter sfruttare

La stagione finora vissuta con la maglia del Bayern Monaco è stata tutt’altro che piacevole per l’ex difensore centrale della Juventus, Matthjis de Ligt. Il calciatore, infatti, colpito da una serie di infortuni e piccole difficoltà di carattere fisico, non ha potuto esprimere il suo miglior calcio e questo ha spinto molte autorità interne al club bavarese a fare qualche conticino in tasca per le prossime sessioni di mercato.

La presenza di de Ligt tra le fila dei bavaresi di Thomas Tuchel è adesso controversa e ampiamente discussa. Se da un lato, infatti, il calciatore ex Juventus potrebbe ancora tornare utile come elemento di raccordo e solidità al centro della difesa, dall’altro le recenti scarne prestazioni ne hanno frenato bruscamente il percorso di crescita e cambiare aria in queste circostanze potrebbe essere l’affare migliore per entrambe le parti. Attenzione dunque ad un potenziale rientro in Serie A oltre che alle sirene della Premier League, ma non con la maglia della Juventus.

Lautaro, Barella o Dimarco per de Ligt: cautela Inter sui suoi ‘incedibili’

Con buon anticipo e la dovuta cautela, la dirigenza del Bayern si starebbe guardando intorno nel tentativo di comprendere se mai ci dovessero essere le condizioni utili per poter smistare il proprio calciatore altrove. Non si esclude che uno dei tentativi minimi possa essere mosso anche al cospetto dell’Inter, con una triplice finalità di mercato.

Ai nerazzurri giungerebbe un calciatore comunque apprezzato, mentre i bavaresi otterrebbero una sorta di diritto di prelazione sulla scelta di una controparte da poter annettere al proprio organico. Il primo nome a stuzzicare le fantasie di Tuchel è quello di Lautaro Martinez, bomber assoluto del campionato di Serie A e potenziale rifinitore perfetto al gioco del già presente Harry Kane. L’alternativa ricadrebbe su un altro pezzo pregiato della rosa di Simone Inzaghi, ovvero Nicolò Barella. Non ultimo, poi, spunta Federico Dimarco. L’esterno mancino dell’Inter continua a crescere e non ci sono altri profili duttili come il suo in Europa. Un colpo da maestro, specie nel momento in cui dovesse essere confermata l’uscita di scena di Alphonso Davies ormai promesso al Real Madrid. Va precisato, in ogni caso, che la dirigenza nerazzurra non ha alcuna intenzione di privarsi tanto facilmente di uno dei suoi tre pupilli in un’operazione simile.