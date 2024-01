Nuovo primato ma non assoluto: solo la Juve davanti all’Inter

Inter seconda soltanto alla Juventus nella speciale classifica per media punti conquistati mensilmente dal 1994 ad oggi, sorprende anche il Monza

Il mezzo passo falso contro il Genoa maturato al Marassi non regala alla formazione di Simone Inzaghi una vittoria all’ultima giornata di Serie A dell’anno solare, ma non pone l’Inter neppure nella condizione di doversi preoccupare più di tanto della questione classifica.

Nella speciale classifica stilata prendendo in considerazione statistiche numeriche dal 1994 ad oggi, l’Inter domina per il maggior numero di punti conquistati i mesi estivi di agosto e settembre con 2,2 punti di media. Un punteggio interessante, ma non il migliore in assoluto. I nerazzurri restano infatti lontani dal primato della Juventus.

Unica, in Serie A, ad esser riuscita nel corso dell’ultimo ventennio ad aver conquistato i risultati migliori in sette mesi su dodici. Con una media altrettanto interessante che supera i 2,3 punti a partita. Tale punteggio, come logico, rispecchia soprattutto le annate di predominio assoluto vissute a cavallo tra il 2011 e il 2020.

L’Inter può riagganciare la Juventus, sorprende il Monza

Non è un primato irraggiungibile per l’Inter di Inzaghi, ma serve un grado di perfezione quasi assoluta per poter affiggere il proprio nominativo nella speciale lista annuale.

Dovesse continuare così nella stagione attuale, però, ci potrebbe essere una grande rimonta che accrescerebbe ulteriormente il prestigio nerazzurro nello studio di casi statistici simili.

La sorpresa, poi, è data dal Monza di Raffaele Palladino. La formazione brianzola è infatti riuscita a sorpresa a macinare il massimo quantitativo di punti medi (2,0 ppp) nel corso del mese di aprile dello scorso anno. Dato incredibile per una debuttante.