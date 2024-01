Affare choc per De Paul: 35 milioni e scambio

De Paul continua a essere richiesto in Italia accostato, e spunta l’idea di uno scambio: 35 milioni più l’argentino per un attaccante

All’Inter Rodrigo De Paul è sempre piaciuto e in tante occasioni Ausilio è stato vicino a concludere un accordo con il centrocampista. Evidentemente non era destino e, a oggi, De Paul non è più un obiettivo per i nerazzurri. Lo è invece per la Juve: Allegri lo vorrebbe già a gennaio, ma l’Atletico non sembra disposto a prestarlo né a venderlo con lo sconto. Per questo Cristiano Giuntoli sarà costretto a cercare altri centrocampisti graditi all’allenatore toscano.

Per giugno, tutto potrebbe cambiare. De Paul, come ormai sanno anche i muri, non è felicissimo della propria posizione all’Atletico e non è mai andato troppo d’accordo con il Cholo Simeone: un ritorno in Italia, per lui, sarebbe l’ideale.

Proprio per questa ragione non è escluso che l’argentino possa sbattere i piedi. Al momento è difficile. Su elgoldigital.com, si legge che De Paul ha già deciso che non spingerà per essere ceduto: vuole rimettersi alla volontà del suo club e fare gli interessi di Simeone, che in questo momento non può permettersi di perderlo.

La Juventus ha già fatto un tentativo per gennaio. Non è andata bene: il club spagnolo ha fatto muro. La speranza di Giuntoli era che De Paul potesse rompere con i biancorossi e favorire almeno una cessione in prestito. All’Atletico, invece, pensano che il suddetto muro potrebbe essere scalfito solo con un’offerta abbastanza alta, utile per poter andare sul mercato e prendere un altro centrocampista gradito al Cholo.

35 milioni più De Paul: l’Atletico propone lo scambio

In generale, il discorso per un trasferimento in bianconero non può considerarsi chiuso definitivamente. Anche perché l’Atletico potrebbe provare a prendere Dusan Vlahovic. L’offerta degli spagnoli potrebbe essere da 35 milioni più il cartellino di De Paul. Per la Juve, l’affare avrebbe tecnicamente senso ma sarebbe poco conveniente dal punto di vista economico. Per il serbo, la Juventus punta a incassare più di 70 milioni, altrimenti rischierebbe una pesante minusvalenza.

La Juve cederebbe Vlahovic anche subito. Il punto è che nessuno si è fatto avanti sul serio. Per questo l’attaccante rimarrà in bianconero almeno fino a giugno. E la Juve proverà a farlo rivalutare, per venderlo a un prezzo decente.

L’ex Fiorentina è alla ricerca di un po’ di continuità. La rete segnata contro il Frosinone qualche giorno fa ha dimostrato che il ragazzo ha tutti i numeri per essere considerato ancora un campione. Il suo colpo di testa è stato da attaccante puro, con un ottimo inserimento tra i difensori avversari e una grande elevazione praticamente da fermo, senza alcun tipo di rincorsa.

La crisi di Vlahovic

Allegri e gli juventini sperano che possa essere stato un segnale importante: tutti si augurano che Vlahovic sia ormai pronto a uscire dal tunnel della lunga crisi che lo accompagna ormai da almeno un anno.

Il serbo sa benissimo che questi saranno gli ultimi sei mesi che avrà a disposizione per convincere la società a continuare a investire su di lui. Il suo ingaggio è troppo pesante e la Juve non può permetterselo, soprattutto se non ottiene in cambio dei goal importanti.

Tocca anche ad Allegri cominciare sul serio a valorizzare al meglio le caratteristiche del centravanti. Ne va non solo del futuro dell’attaccante ma anche del bilancio del club.