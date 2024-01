Differenziato per Lautaro e Dimarco, Calhanoglu rientra prima a casa

Cresce la speranza di riavere a disposizione Lautaro e Dimarco contro il Verona, mentre Calhanoglu accusa sintomi febbrili ma le condizioni sono buone

A poche ore di distanza dalle prime luci del nuovo anno, la formazione nerazzurra di Simone Inzaghi ha ripreso con costanza gli allenamenti di preparazione in vista alla prossima sfida del campionato di Serie A contro il Verona.

Per l’occasione filtra speranza di poter riabbracciare presto in gruppo Lautaro Martinez e Federico Dimarco, unici due indisponibili oltre a Juan Cuadrado. Questi ultimi hanno infatti svolto lavoro personalizzato e differenziato per pura precauzione, ma dovrebbero essere reinseriti in organico già dai prossimi giorni.

Discorso a parte per Hakan Calhanoglu il quale ha infatti lavorato al chiuso prima di fare rientro a casa in anticipo per via della manifestazione di qualche sintomo febbrile di lieve entità. Nulla di preoccupante o compromettente: il centrocampista turco sarà comunque convocato contro il Verona.