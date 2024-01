Ma quale Inter, ufficiale ha firmato il rinnovo

Niente colpo a zero per Marotta. Il calciatore era stato accostato ai nerazzurri negli scorsi mesi, ma alla fine ad averla vinta è stata la sua attuale società

È gennaio ed è nuovamente tempo di calciomercato. Proprio oggi, infatti, ha preso il via la campagna acquisti invernale, finestra che si concluderà poi il giorno 31 di questo mese. Diversi i calciatori finiti nel mirino della dirigenza di ‘Viale della Liberazione’, uno in particolare.

Si tratta di Tajon Buchanan, calciatore che gode degli apprezzamenti dei nerazzurri da più di un anno di tempo e che ora, complice il lungo stop di Cuadrado (ai box per 3 mesi), Marotta e Ausilio sono pronti a far proprio. L’intenzione della formazione vicecampione d’Europa è quello di arrivare a mettere le mani sul laterale belga, in scadenza a giugno 2025 col Club Brugge, grazie a una cifra compresa tra gli 8-10 milioni di euro. Tutto questo già a gennaio.

Diverso, invece, in ottica di giugno dove i principali obiettivi di mercato dell’Inter restano Djalo, Zielinski e Taremi (quest’ultimo il candidato numero uno per il reparto avanzato della formazione di Inzaghi). Anche vero, però, che in tutti questi ultimi mesi una vasta gamma di calciatori è finita per essere accostata al club meneghino. Incluso un calciatore che, un attimo prima che terminasse il 2023, è finito per rinnovare il proprio accordo (allora in scadenza) con la propria società di appartenenza.

UFFICIALE il rinnovo di Inaki Williams con l’Athletic Bilbao: era stato accostato anche all’Inter

È cosa fatta il rinnovo di contratto di Inaki Williams con l’Athletic Bilbao, club che soltanto fino a pochi giorni fa deteneva l’esclusiva sulle prestazioni sportive del calciatore sino a giugno 2024.

Diverso invece ora, con l’ala destra ghanese che è finita per estendere il proprio accordo con gli spagnoli sino a giugno 2027. A comunicarlo la medesima società sui propri canali social. A risultare decisive sono state le prestazioni offerte nell’ultimo periodo dal giocatore, capace di mettere a referto 8 reti e 3 assist in quest’avvio di campionato. Un giocatore che, tra le tante cose, era finito per essere accostato all‘Inter in questi mesi, complice l’accordo che lo vedeva allora in scadenza coi biancorossi.

“È un onore per me poter continuare a giocare con mio fratello Nico Williams in questa squadra, è un sogno che è diventato realtà. Spero di restare qui ancora per molti anni”. Queste le dichiarazioni rilasciate dal classe ’94 davanti ai canali ufficiali del club.