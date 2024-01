La prossima maglia dell’Inter fa arrabbiare i tifosi

Reazioni controverse ai primi leak sulla nuova maglia dell’Inter per la prossima stagione, il pattern squadrato non piace e scatena il web

Dalla texture del biscione nerazzurro in sottofondo, ad una composizione più tradizionale a bande verticali. Nel corso degli ultimi anni si sono susseguiti modelli ben diversi tra di loro per comporre il prodotto finale della prima divisa ufficiale da gioco dell’Inter, raccogliendo per lo più recensioni positive tra i sostenitori.

Con un netto anticipo sulla tabella di marcia di qualche mese dai soliti primi leak, però, il noto sito ‘Footy Headliners’ specializzato nella raccolta e nella diffusione di anteprime sulle svariate divise da gioco dei club di tutto il mondo, ha svelato anche la potenziale nuova divisa dell’Inter per la stagione 2024/2025.

Stando alle informazioni trapelate, infatti, il concept richiama soltanto i colori della tradizione proponendo una visione totalmente nuova e moderna delle tipiche striature bicolore. In questo caso specifico, la costruzione delle bande si colloca tra il futuristico e il mimetico urban senza che queste seguano una direzione precisa. Il logo, invece, torna ad essere bianco assieme a quello dello sponsor tecnico Nike.

Il nuovo concept della divisa non piace ai tifosi, molti chiedono di non rovinare la tradizione

La nuova creazione ha trovato scarsi consensi tra la popolazione nerazzurra. Molti hanno lamentato l’eccessiva lontananza dalla tradizione, secondo la quale soltanto le bande verticali rispecchiano il vero sentimento nerazzurro.

“Non farete sul serio”, scrive qualcuno sui social. “È uno scherzo”, commenta qualcun altro con indignazione. Altri, invece, sono fiduciosi che il lavoro svolto in collaborazione con i designer del colosso statunitense d’abbigliamento sportivo possa essere un ulteriore passo in avanti per un club in continuo mutamento. Soprattutto in relazione ai progressi delle altre big internazionali nel campo delle strategie di marketing e di coinvolgimento delle masse.