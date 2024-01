Nessuna italiana nella top 10: Inter tredicesima con 587 milioni

By

L’Inter rappresenta le italiane nella classifica mondiale per valutazione dei club più preziosi ma è fuori dalla top 10, sono quattro i miliardari e Lautaro incanta

Il calcio italiano ha subito nel corso degli ultimi anni una graduale e positiva crescita complessiva, seppur sia ancora lontano dai fasti di un tempo. Tale processo è stato sicuramente slanciato dalla crescente presenza di calciatori di caratura internazionale e dai risultati maturati dalle teste di serie anche nelle competizioni europee cui hanno preso parte.

Dalla Juventus al Milan, passando per il rinato Napoli e la sorpresa Inter. Quest’ultima arrivata sino in finale di Champions League lo scorso anno contro il Manchester City.

Sotto un certo aspetto in particolare, però, le italiane risultano ancora indietro rispetto alla media delle big. Ovvero quello economico. Se club come Chelsea, Arsenal, Liverpool, Bayern Monaco e Real Madrid hanno infatti dalla loro una valutazione complessiva esagerata, le italiane devono inseguire a fatica. Non senza qualche rinuncia sul mercato e qualche altra operazione di assestamento delle finanze.

Per quanto riguarda esclusivamente i discorsi legati al valore della rosa, il primato assoluto spetta alla squadra di Pep Guardiola che grazie alle numerose stelle internazionali può vantare l’organico più prezioso del mondo. Uno dei quattro miliardari in assoluto. Con quasi 1,23 miliardi di euro, il City anticipa l’Arsenal, il Real Madrid e il PSG.

Inter tredicesima al mondo e che balzo Lautaro, è sesto nella classifica dei giocatori più preziosi

Tra le italiane, tuttavia, è proprio l’Inter a splendere con una valutazione complessiva di 587 milioni di euro che la fissano al tredicesimo posto della speciale classifica mondiale. Non male anche Napoli e Milan, non molto distanti in quindicesima e sedicesima posizione dal valore di poco superiore al mezzo miliardo.

Quel che oltretutto risalta all’occhio è la bravura con cui la dirigenza nerazzurra ha effettivamente operato sul mercato negli ultimi anni, tra cessioni di spessore e acquisizioni oculate, tali da far aumentare gradualmente il valore del club o comunque permettergli di risalire immediatamente la china anche a seguito di perdite notevoli in organico (vedi Lukaku o Onana).

Entrando poi nel dettaglio, l’Inter ha dalla sua anche Lautaro Martinez. Un calciatore che da solo vale ben più di 110 milioni di euro e ad oggi viene considerato il sesto più prezioso al mondo dopo altri profili di rilievo come Saka, Vinicius Jr, Mbappé, Haaland e Bellingham.