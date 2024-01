Formazioni ufficiali Inter-Verona: Pavard e Lautaro tornano dal 1′

By

Le scelte di Inzaghi e Baroni per il match che andrà in scena al Meazza valevole per l’ultima giornata del campionato di Serie A

Sono ufficiali le formazioni di Inter e Verona, avversarie fra poco al ‘Meazza’ nel match valevole per la diciottesima giornata di Serie A.

Tutte confermate le indiscrezioni della vigilia. In difesa torna Pavard dal 1′, due mesi dopo la lussazione della rotula, mentre davanti si rivede Lautaro in coppia con Thuram. Il capitano torna dopo aver saltato due partite di campionato a causa di un problema muscolare ai flessori. Recuperato anche Dimarco, ma il terzino partirà dalla panchina a vantaggio di Carlos Augusto. Sponda scaligera, Baroni si affida al 4-2-3-1: Ngonge. Suslov e Mboula a supporto dell’unica punta Djuric.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-VERONA

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro. All.: Inzaghi

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Magnani, Doig; Duda, Folorunsho; Ngonge, Suslov, Mboula; Djuric. All.: Baroni

ARBITRO: Fabbri di Ravenna