Il ‘nuovo’ Atletico di Simeone: gli ostacoli che incontrerà l’Inter

I ‘Colchoneros’, attesi in Champions League nella doppia sfida coi nerazzurri, hanno cambiato identità in questi ultimi mesi. La conferma arriva dai numeri

È fissato al 20 febbraio il calcio d’inizio di Inter-Atletico Madrid, match che prenderà il via alle ore 21 al ‘Meazza’ e che sarà soltanto l’antipasto dell’attesissima sfida di ritorno, in programma al ‘Wanda Metropolitano’ il 13 marzo.

Le due formazioni, pronte a darsi battaglia, saranno chiamate a dare il meglio di sé in campo pur di arrivare a ottenere il pass per i quarti di finale di Champions. La squadra di Simone Inzaghi, a differenza degli spagnoli (classificatisi al primo posto del proprio raggruppamento), non è andata oltre la seconda posizione all’interno del proprio girone.

Decisiva la differenza reti che ha sorriso in favore della Real Sociedad, attesa dalla doppia sfida col Psg. Sorteggio che, ad ogni modo, non è stato fin troppo severo coi nerazzurri visto l’alto blasone delle altre rivali.

17 reti segnate e appena 6 subite nello stesso e identico numero di appuntamenti. Questi i numeri fatti registrare dall’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone nella prima parte del proprio percorso europeo, un Atletico Madrid che a differenza delle passate annate pare aver cambiato qualcosina all’interno dei propri meccanismi di gioco. Un chiaro segnale lo si è avuto anche dai numeri fatti registrare in stagione dai ‘Colchoneros’.

39 reti segnate in 19 gare di campionato: è un Atletico volto molto più all’attacco rispetto al passato

L’Atletico Madrid di Diego Simeone, solitamente, è passato alla storia come una delle formazioni volte maggiormente alla difesa. Discorso che, invece, non regge in quest’annata.

A differenza delle scorse stagioni, in cui gli spagnoli non riuscivano a segnare a dovere, i ‘Colchoneros’ stanno riuscendo a macinare reti su reti, la conferma arriva dai 39 centri realizzati nelle prime 19 gare di Liga. Merito, sicuramente, anche di un Alvaro Morata in formato super, capace di confezionare 17 gol e 3 assist in quest’avvio di stagione, lo stesso Morata che ha recentemente ammesso di essere stato vicinissimo all’Inter in passato.

Proprio l’Inter dovrà fare ora particolare attenzione sia all’ex Juve che alla sua attuale squadra di appartenenza, una squadra che solitamente non è abituata a concedere molti spazi alle proprie rivali e che farà in modo di mettere fine al cammino europeo dei nerazzurri. Principale caratteristica dell’Atletico, infine, è quella di essere una formazione solida e compatta.