Lascia il ritiro in Nazionale: tifosi impazienti per la firma di Taremi

Rumors sempre più insistenti sulle chance d’approdo del centravanti iraniano all’Inter in estate, ora ha lasciato anche il ritiro con la Nazionale per ‘impegni personali’

Non è più un mistero. Medhi Taremi è il primo obiettivo dell’Inter per la sessione estiva di mercato, come centravanti di spessore che possa rinforzare il reparto offensivo fino a questo momento tanto saldo per certi versi quanto privo di ricambi a sufficienza.

La dirigenza nerazzurra è da tempo al lavoro per garantire la massima flessibilità di manovra al calciatore sulla base delle proprie aspirazioni personali e i propri desideri a lungo termine, partendo dal presupposto che non abbia alcuna intenzione di rinnovare il proprio contratto con il Porto ormai destinato a scadere a fine giugno.

Superflui i tentativi di approccio per la sessione di mercato invernale, entro i cui limiti l’Inter avrebbe dovuto operare sborsando oltretutto una certa somma per prelevare il cartellino del calciatore iraniano a titolo definitivo prima del tempo. Senza attendere oltre. Approccio di fatto decisamente improbabile da parte della dirigenza nerazzurra gestita da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, i quali hanno voluto fare investimenti soltanto in direzione Tajon Buchanan per questioni emergenziali.

Taremi, in ogni caso, non dovrebbe sfuggire via. Perché da entrambe le parti c’è voglia e interesse di andare avanti insieme con l’eventuale incentivo di qualche commissione in più. E chissà che un accordo verbale non possa essere raggiunto già nelle prossime settimane, per poter scacciare qualsiasi altra voce di corridoio sul suo conto in accostamento ad altre big europee.

Taremi via dalla Nazionale per motivi personali, non ci sarebbe di mezzo l’Inter

Certo è che Taremi ha dovuto lasciare, proprio nelle scorse ore, il ritiro con la Nazionale Iraniana. C’è chi ha ipotizzato che tale situazione sia effettivamente legata ad un contatto ravvicinato con l’Inter per poter discutere privatamente del suo nuovo contratto in nerazzurro, ma non c’è fondatezza sull’ipotesi.

Anzi, stando alle informazioni trapelate e confermate dall’agenzia di stampa locale ‘Tasnim’, il calciatore iraniano ha preso un volo in direzione Teheran per questioni di carattere personale. Tutt’al più familiare. Nulla che possa dunque scatenare l’impazienza dei tifosi nerazzurri, già fomentati sui social per il presunto avvicinamento di Taremi a Milano in queste ore. Per la sua firma ci sarà ancora da aspettare. Sempre che vada tutto liscio e la trattativa non metta alla luce intoppi di qualche genere.