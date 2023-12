Taremi ‘alla Thuram’: l’iraniano spinge Arnautovic all’addio

L’Inter punta a chiudere per l’ingaggio a zero del bomber iraniano in scadenza col Porto. Perché il suo arrivo potrebbe portare l’austriaco lontano da Milano

Non solo Zielinski e Djalo, l’Inter lavora per prendere anche Mehdi Taremi. Vicinissimo al Milan l’estate scorsa, l’iraniano in scadenza col Porto potrebbe essere il terzo affare a zero per la prossima stagione.

Secondo le informazioni raccolte da Interlive.it, per battere la concorrenza sul tavolo degli agenti di Taremi c’è una sostanziosa commissione. Un incentivo che è prassi in questi casi e che negli ultimi anni è stato un prezioso alleato dell’Inter nella corsa ai migliori parametri prendibili sul mercato nazionale e internazionale.

Caso ultimo quello di Marcus Thuram, strappato in extremis al Milan soprattutto perché il club di Zhang ha garantito all’agente del francese una commissione da ben 8 milioni di euro, come si è scoperto poi dai documenti finanziari allegati al bilancio 2023.

Con la strategia usata per l’ex Borussia, non uguale ma simile a quella per Zielinski, la dirigenza interista conta di poter chiudere l’accordo con il classe ’92, una prima punta capace pure di dialogare con la squadra. Nella sua carriera ha totalizzato 185 gol in 366 partite, 86 (oltre a 53 assist) con la maglia del Porto in cui approdò nell’estate del 2020 dopo l’esperienza al Rio Ave. 45 sono invece le reti siglate con la propria Nazionale.

Taremi in, Arnautovic out

Secondo quanto appreso ulteriormente da Interlive.it, l’arrivo di Taremi metterebbe in forte discussione la permanenza ad Appiano di Marko Arnautovic. Fin qui al di sotto delle attese anche per ragioni fisiche, l’austriaco diventerà un giocatore totalmente dell’Inter al primo punto conquistato da Calhanoglu e compagni dopo il 5 febbraio 2024.

Trentacinque anni ad aprile, Arnautovic costerà in tutto circa 8 milioni di euro più bonus. Proprio per via dell’età, al di là del rendimento, non sarebbe comunque per nulla facile trovargli una nuova sistemazione. Il posto dell’ex Bologna, finora autore di 1 solo gol, verrebbe preso da una seconda punta, da un profilo più simile a Sanchez (in scadenza a giugno) e Lautaro.