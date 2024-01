Tifosi dell’Inter da urlo: media spettatori più alta in Serie A

Il club nerazzurro detiene un altro record per numero di spettatori al seguito delle imprese di squadra in stagione, Inter prima davanti a Milan e Roma

Sfilza di punti macinati a suon di vittorie e qualche pareggio, per puntare sin da subito a blindare la vetta della classifica di Serie A. L’Inter sta facendo bene per molteplici meriti, di squadra e di società.

L’ultima vittoria al cardiopalma strappata al Verona ha disposto il club nerazzurro ad essere etichettato come Campione d’Inverno, risultato quantomai voluto. E ora testa alla metà conclusiva della stagione, tra impegni di Supercoppa Italiana, ottavi di Champions League e rush finale verso lo Scudetto.

Al di là dei numeri legati alle prestazioni di squadra e dei singoli, l’Inter sorprende anche per un altro fattore. Gli uomini di Simone Inzaghi sono i più seguiti su suolo italiano in ciascuna delle partite cui hanno preso parte all’interno delle mura amiche del Meazza in questa stagione. Numeri impressionanti, più di chiunque altro.

L’Inter batte ancora tutti: il seguito di tifosi a San Siro è impressionante

L’Inter è infatti davanti a qualsiasi altro top club di Serie A per numero di spettatori in media che hanno raggiunto le poltroncine di San Siro per assistere alla propria squadra del cuore negli impegni casalinghi. Con 72.843 presenze, il club nerazzurro si attesta primo in classifica davanti ad altre superpotenze come Milan (71.629) e Roma (61.961). Seguono infine Napoli, Lazio e Juventus.

Come logico, tale numero è strettamente proporzionale alla grandezza degli impianti siti nelle varie località italiane ed adibiti ad ospitare i rispettivi club di appartenenza. Complessivamente, però, sia Inter che Milan puntano quasi sempre al sold-out.