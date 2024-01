L’Inter ha ceduto Agoume al Siviglia: il comunicato ufficiale

By

Reso noto il passaggio del centrocampista francese in favore del club spagnolo. I dettagli dell’accordo

Lucien Agoume e l’Inter si son detti nuovamente addio, questa volta chissà se in via definitiva. I nerazzurri e la formazione spagnola hanno, infatti, raggiunto un accordo per l’approdo del centrocampista classe ’02 alla corte di Quique Sanchez Flores.

Un affare, questo, chiusosi sulla base del prestito con diritto di riscatto fissato a circa 8 milioni di euro, con l’Inter che manterrà l’opzione di recompra sul giocatore (legato al club meneghino da un accordo valido sino a giugno 2025). A renderlo noto il Siviglia sui propri canali ufficiali.

Agoume è del Siviglia: la nota diramata dagli spagnoli

“Il Siviglia FC e l’FC Internazionale Milano hanno raggiunto un accordo per il prestito, con opzione di riscatto, del giovane 21enne centrocampista franco-camerunense Lucien Jefferson Agoume”.

A poche ore dal comunicato rilasciato da parte degli spagnoli è poi arrivato quello dell’Inter, anch’esso sul sito di competenza dei nerazzurri: “FC Internazionale Milano comunica la cessione di Lucien Agoumé al Siviglia FC: trasferimento a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024 per il centrocampista francese classe 2002”.