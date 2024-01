‘Terremoto’ in Serie A: via Inzaghi e “Allegri all’Inter”

In caso di fallimento stagionale Inzaghi dovrebbe lasciare il posto al suo successore, fatto anche il nome di Allegri per una clamorosa chiamata

La presenza di Antonio Conte sugli spalti dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli è stata senza ombra di dubbio la sorpresa più gradita della passata giornata di Serie A, al di là del risultato disastroso maturato dalla formazione partenopea di fronte ai propri tifosi, per i tanti discorsi extra-calcistici che potrebbero investire la scelta di Aurelio De Laurentiis sul prossimo allenatore da selezionare al posto del ‘pro-tempore’ Mazzarri.

La panchina del Napoli non è tuttavia l’unica ad essere oggetto di discussione degli addetti ai lavori. Perché dall’altra parte lo stesso Conte preferirebbe, per certi versi, sedere sulla panchina del Milan al posto di un titubante Stefano Pioli. E non verrebbe risparmiato neppure l’attuale tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, nell’eventualità in cui tutte le convinzioni maturate nel corso di questa prima metà di stagione dovessero sgretolarsi verso la fine. E soprattutto, nel caso in cui l’Inter non dovesse portare a casa alcun trofeo. Scudetto compreso.

Allegri all’Inter al posto di Inzaghi, l’annuncio scuote i piani del futuro nerazzurro

Per Fabio Santini, intervenuto nel corso della trasmissione in diretta sul canale Twitch ‘TvPlay‘, al posto del piacentino ci sarebbe un’opzione ben più verosimile delle tante promosse negli scorsi mesi. Ed è proprio Massimiliano Allegri.

“Potrebbe essere lui uno degli obiettivi principali dei nerazzurri se Inzaghi dovesse fallire in stagione”, ha dichiarato il giornalista con grande apertura. Uno scenario bizzarro ed alquanto imprevedibile per una serie di motivazioni sia di carattere tecnico che di fiducia da parte di una dirigenza come quella nerazzurra ancora ancorata al proprio allenatore.

Su Inzaghi vengono riposte infatti grandissime aspettative perché anche grazie a lui l’Inter è maturata negli anni sino a consolidarsi una delle potenze europee migliori per risultati sul campo. Investire su un cambio tanto radicale come Allegri potrebbe far ridire molti tifosi.