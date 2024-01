Dall’Inter alla Roma, l’affare si sta chiudendo adesso

Continuano le cessioni in casa Inter: un tesserato nerazzurro è passato alla Roma, gratis: ecco di chi si tratta

Dopo la cessione di Agoumé, finito in prestito al Siviglia, l’Inter si prepara anche a cedere Stefano Sensi. Si muove qualcosa anche in ambito delle giovanili e dei tesserati già in prestito. Salcedo, per esempio, è rientrato dal prestito in Spagna all’Eldense e si è trasferito con la stessa formula (cioè a titolo temporaneo con diritto di riscatto) al Lecco fino al termine della stagione.

Franco Carboni (esterno sinistro classe 2003 e fratello maggiore di Valentin) ha invece interrotto il prestito al Monza per trasferirsi con la stessa formula in Serie B, alla Ternana. Il ragazzo ha preso il posto di Niccolò Corrado, finito al Modena.

Si è mosso anche il portiere 2005 Francesco Bonardi, che è rientrato dopo solo 3 presenze dal prestito al Mestre per andare a giocare sempre in prestito al Ponte San Pietro, in Serie D.

Per quanto riguarda la Primavera, l’Inter ha ceduto in prestito Zuberek alla Ternana (che aveva cercato di prendere Salcedo). Poi c’è il capitolo Zefi. Il promettente diciottenne irlandese, tornato da poco in campo dopo un lungo infortunio, sta per trasferirsi dall’Inter alla Roma.

Zefi dall’Inter alla Roma: il talento irlandese lascia il club nerazzurro a zero

Il ragazzo era in scadenza e aveva già fatto capire di non voler rinnovare. Quest’estate era stato vicinissimo al Newcastle. A quanto pare ha lasciato l’Inter a titolo gratuito con una percentuale sulla rivendita. Alla Roma sostituirà Cherubini, che è passato alla Juve.

I giallorossi hanno lavorato parecchio nell’ultimo mese per accaparrarsi l’attaccante irlandese. Zedi era da due anni in nerazzurro e non ha lasciato un ottimo ricordo di sé, nonostante la qualità tecnica e le buone doti fisiche.

Di certo, abbiamo a che fare è un buon attaccante esterno, bravo nel dribbling e nell’assist. E che sa anche segnare. In 47 presenze, ha firmato in nerazzurro 25 goal e 11 assist. Chivu lo ha preso pochissime volte in considerazione per la sua Primavera.

La storia di Zefi con l’Inter è assomigliata in certi punti a una telenovela. Dopo grandi prestazioni in Under-17, il ragazzo ha mostrato evidenti segni di irrequietezza: voleva avere l’occasione di passare subito in Primavera. L’anno scorso, dopo l’infortunio alla spalla, è poi sparito per un po’ di mesi dai radar. E ci si preoccupava che non potesse più tornare.

Corteggiato dalla Premier, in autunno ha ricominciato ad riallenarsi con l’Inter. Non ha però voluto discutere l’offerta di rinnovo propostagli dal club nerazzurro. Pretendeva un contratto da pro. Pare che avesse offerte in Germania, Belgio, Svizzera e Austria.

Un altro talento che lascia il club

Chi segue le giovanili nerazzurre ne parla benissimo dal punto di vista tecnico e maluccio da quello disciplinare. Qualcuno lo descrive come una testa calda. Ma non ci sono prove che il ragazzo sia davvero poco disciplinato. Sembra vivace, e molto attivo sui social. Niente di più. Di sicuro è ambizioso. La Roma gli permetterà di giocare in Primavera e di essere aggregato presto in prima squadra.

Mourinho, per indole e necessità, punta molto sui giovani. E magari Zefi spera che lo Special One possa notarlo e lanciarlo subito nel calcio dei grandi. Il ragazzo ha iniziato la sua carriera con gli Shamrock Rovers, in Irlanda. L’Inter voleva prenderlo già nel 2020, ma è riuscito ad acquistarlo solo nell’agosto 2021.

Intanto però Zefi aveva già cominciato a giocare con i grandi, diventando il più giovane marcatore di sempre della League of Ireland, all’età di quindici anni.