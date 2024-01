Il terzino olandese classe 2001 ha appena lasciato il Chelsea per trasferirsi al Borussia Dortmund

Anche l’Inter avrebbe potuto prendere Ian Maatsen dal Chelsea. Come appreso in esclusiva da Interlive.it, il laterale olandese è uno dei diversi profili che sono stati proposti alla dirigenza nerazzurra nei giorni in cui doveva essere presa una decisione per la sostituzione di Cuadrado.

Ma in realtà era stato già deciso di tentare l’affondo per Buchanan, obiettivo di Ausilio da circa un anno e mezzo. Con il via libera di Zhang, il Ds dell’Inter è andato a chiudere col Brugge avendo già in mano l’accordo con il canadese: contratto da circa 1,5 milioni netti fino a giugno 2028. L’operazione con la società belga si è chiusa a titolo definitivo per circa 10 milioni bonus inclusi.

Capace di giostrare anche a destra pur essendo un mancino naturale, Maatsen era un profilo apprezzato dall’Inter e sarebbe stato acquistabile anche solo in prestito visto che non rientrava nei piani di Pochettino.

Con questa formula se l’è aggiudicato il Borussia Dortmund con il classe 2001 che nel frattempo ha anche cambiato agenzia passando alla Epic Sports di Ali Barat.