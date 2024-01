Risolto il prestito: ufficiale, torna all’Inter

Avventura terminata in largo anticipo. I nerazzurri riabbracciano un giovane di loro proprietà, rientrato prima del dovuto ad Appiano grazie alla risoluzione

È giunta al termine, con sei mesi d’anticipo, l’avventura tra Nicolo Biral e la Fermana, club militante nel girone B di Serie C e ora all’ultimo posto in classifica.

La società marchigiana e l’Inter avevano raggiunto in estate un accordo a titolo temporaneo per il l’esterno di destra classe ’04, legatosi in prestito secco alla formazione su cui siede attualmente in panchina il tecnico Stefano Protti. A porre fine a questo legame la risoluzione del contratto, col calciatore atteso a Milano in queste ore. Appena 3 le presenze totalizzate in stagione da Biral, con appena 22′ complessivi all’attivo. A comunicare la separazione avvenuta col giocatore, legato ai nerazzurri da un accordo valido sino a giugno 2025, la stessa Fermana.

Il comunicato ufficiale della Fermana sulla risoluzione avvenuta con Biral

“La Fermana comunica la risoluzione del prestito con l’Inter dell’esterno Nicolò Biral che dunque torna in nerazzuro. La società ringrazia pert l’impegno profuso augurandogli le migliori fortune per il proseguo della sua carriera. In bocca al lupo Nicolò!“.

“Per uno che va, c’è sempre uno che arriva”. Si dice così solitamente anche se, questa volta, sarebbe il caso di invertire la sequenza di questa citazione perché, in concomitanza al rientro di Biral, l’Inter ha fatto registrare una nuova operazione in uscita, seppur a titolo temporaneo.

Jan Zuberek in prestito alla Ternana: c’è l’ufficialità

Il centravanti classe ’04 Jan Zuberek, attaccante della Primavera nerazzurra con all’attivo 13 presenze, 1 rete e 1 assist in stagione, ha detto temporaneamente addio all’Inter accasandosi alla Ternana tramite la via del prestito.

Nuova esperienza in arrivo per l’ex Spal, con la possibilità di provare a mettersi in evidenza in un campionato difficile e complicato come quello della Serie B. Per Zuberek si tratterà della prima avventura tra i grandi. A rendere nota questa operazione di mercato la stessa società di ‘Viale della Liberazione’ tramite i propri canali ufficiali. Questa la nota diramata dal club a tinte nerazzurre: “FC Internazionale Milano comunica la cessione di Jan Żuberek alla Ternana Calcio: trasferimento a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024 per l’attaccante polacco”.