Benzema lo ‘porta’ dall’Inter al Real: 60 milioni di euro

L’ex leggenda dei ‘Blancos’ potrebbe regalare a Florentino Perez un rinforzo da urlo. Inzaghi e i nerazzurri in seria preoccupazione

Procede in ottimo modo la stagione dell’Inter, club che pur avendo detto prematuramente addio alla Coppa Italia ha già ottenuto il pass per gli ottavi di finale di Champions League e si trova ora al primo posto in campionato.

Merito, sicuramente, di quanto fatto di buono dai componenti della rosa di Inzaghi in quest’avvio di stagione. Spiccano su tutti Lautaro Martinez e Marcus Thuram, capaci di instaurare un feeling fuori dal normale in nemmeno un mese di tempo dalla partenza del campionato di Serie A.

Numero di reti e assist a parte, a sorprendere in positivo è stato l’impatto avuto dal francese sulla formazione vicecampione d’Europa in carica. Un nome di cui, non per nulla, si è già incominciato a parlare abbondantemente all’estero. Resta il Psg uno di quei club interessatosi maggiormente alla situazione del classe ’97 negli ultimi tempi, calciatore che per via delle prestazioni confezionate ultimamente potrebbe tranquillamente finire nel mirino di qualche altra big europea, Real Madrid incluso. Ecco come.

Thuram-Real: l’assist può arrivare da Benzema in caso di mancato approdo di Mbappe

Il primo regalo per Carlo Ancelotti, fresco di rinnovo concordato sino a giugno 2026 con le ‘Merengues’, potrebbe essere quello di Marcus Thuram in vista della prossima estate.

I ‘Blancos’ infatti, ancora a caccia di nuovi rinforzi offensivi dopo che un degno sostituto di Benzema non è ancora stato trovato, potrebbero provare a riporre tra pochi mesi sul tavolo dell’Inter un’offerta da 60 milioni di euro per il francese, tutto questo nel caso in cui l’affare a parametro zero per Kylian Mbappe non dovesse andare a buon fine.

A poter giocare a favore dell’ex Borussia M’Gladbach potrebbe essere proprio il centravanti di attuale proprietà dell’Al-Hittihad, connazionale di Thuram e rimasto in splendidi rapporti con Florentino Perez e il resto della dirigenza ‘Madridista’.

I due centravanti, già in passato, erano riusciti a instaurare un certo tipo di rapporto, un rapporto poi rinforzatosi ancor di più nel tempo anche a conferma delle parole rilasciate recentemente dall’attuale numero 9 dell’Inter nei confronti dell’ex leggenda del Real Madrid, con Thuram che aveva ammesso: “Karim è il 9 che mi piace di più. In passato mi ha dato tanti consigli, il più importante è quello di rispettare il gioco. Se devo passare passo, se devo tirare tiro”.