Pagelle Monza-Inter 1-5: la Thula non perdona, Darmian va perdonato

Voti e giudizi dei protagonisti della sfida andata in scena all’U-Power Stadium e valevole per la ventesima giornata di Serie A

L’Inter arriva a Monza con il compito di mantenere la testa della classifica prima della trasferta in Arabia per la Supercoppa. E partono forte, i nerazzurri. Già al 3′, Dimarco prova a metterla dentro al volo, ma la palla esce lontana dal secondo palo. Al 11′ l’ex Gagliardini decide di rimborsare l’Inter dopo tante delusioni offerte al pubblico nerazzurro toccando la palla con le mani in area, dopo un colpo di testa di Lautaro: è rigore. Al 13′, Calhanoglu non sbaglia. Neanche un minuto dopo arriva il secondo goal nerazzurro con tap-in di Lautaro su cross di Dimarco.

Al 22′ Thuram ha l’occasione per lo 0-3 ma non riesce a colpire bene in acrobazia sulla palla spiovente. Alla mezzora il Monza accorcia con Pessina ma in fuorigioco: la VAR annulla. L’Inter continua ad attaccare e crea chiare occasioni da goal con Thuram e Mkhitaryan. Allo scadere del primo tempo c’è un altro potente tentativo del francese, con il pallone che sfila non lontana dall’incrocio lontano

A inizio secondo tempo ci prova Barella da fuori: Sorrentino fa capire che è ancora un portiere. Calhanoglu piazza lo 0-2 servito da Thuram al 59′. Essendosi ricordato di essere un portiere, Sorrentino prova a fare anche l’eroe volando e togliendo dall’incrocio la palla colpita da testa da Pavard al 65′. Al 68′, l’arbitro fischia rigore per il Monza, punendo un contatto tra Darmian e Mota. Dal dischetto va Pessina e accorcia: 1-3. I brianzoli crescono e i nerazzurri, complici i cambi, cominciano a soffrire. All’83’ Frattesi viene steso buttato giù in area, sul dischetto arriva il Toro che riesce a battere il portiere brianzolo.

Pagelle e tabellino Monza-Inter

TOP

LAUTARO – Nel primo tempo fa male al Monza ogni volta che ha il controllo della palla o entra in area. Con un colpo di testa induce Gagliardini al fallo di mano e un minuto dopo segna il diciassettesimo goal in Serie A con un tap-in da bomber di razza. Nel secondo tempo mette dentro anche il rigore, che non è la sua specialità.

CALHANOGLU – Il turco infallibile: dal dischetto non trema, a centrocampo gestisce con grande sicurezza il possesso. Gli capita di perdere la palla ma si strugge per recuperarla. Più di così è impossibile pretendere. Si fa ammonire dopo essersi perso Carboni e dopo due minuti segna il terzo goal dell’Inter.

THURAM – Si sapeva che non fosse un cobra da area di rigore e infatti commette qualche imprecisione quando si tratta di tirare in porta. Con i movimenti è sempre generosissimo e utile. Poi inventa con una bella giocata il terzo goal dell’Inter firmato da Calhanoglu e torna a difendere quando dopo il 70′ i nerazzurri vanno più in difficoltà. Poi, nel finale, si toglie lo sfizio di firmare un goal di pregio: stop, dribbling e pallone alle spalle di Sorrentino.

MKHITARYAN – Sembra ispirato, e anche se sciupa un goal fatto a fine primo tempo ne fa fare due ai compagni nel secondo. Sempre intelligente nelle scelte e funzionale come filtro. Tutti a scuola dall’armeno!

FLOP

DARMIAN – Non al meglio. Si perde Pessina sul goal annullato dell’1-2. Poi è un ancora ingenuo nel concedere il calcio di rigore al Monza. Il problema è che ne ha causato un altro simile la partita precedente. Lo si può perdonare.

MONZA-INTER 1-5

13′, Calhanoglu (R); 14′, Lautaro; 59′, Calhanoglu; 68′, Pessina (R): 84′, Lautaro (R); 87′, Thuram

MONZA (3-4-2-1): Sorrentino 6; D’Ambrosio 5,5 (71′, Marì 6), Gagliardini 6, Caldirola 5,5; Pedro Pereira 5,5 (58′, Birindelli 6), Pessina 7 (80′, Akpa Akpro sv), Bondo 5 (46′, Colombo 6), Ciurria 5 (46′, Kyriakopoulos 5,5); Colpani 6, V. Carboni 6; Mota 6,5. All.: Palladino 5

INTER (3-5-2): Sommer 6; Pavard 7 (81′, Bisseck sv), de Vrij 7, Bastoni 6,5 (72′, Acerbi sv); Darmian 5,5, Barella 7 (62′, Frattesi 7), Calhanoglu 8 (62′, Asllani 6), Mkhitaryan 7,5, Dimarco 7 (72′, Carlos Augusto 6); Lautaro 8, Thuram 7,5. All.: Inzaghi 7

ARBITRO: Rapuano di Rimini

Ammoniniti: 6′, Colpani; 58′, Calhanoglu; 70′, Birindelli; 77′, Pavard; Espulsi: 57′, Palladino