Potrebbe tornare Mario Balotelli

L’ex Inter e Milan a sorpresa di nuovo in Serie A. Ecco cosa sta accadendo

Gli ultimi anni di Mario Balotelli sono stati particolarmente travagliati, calcisticamente parlando. Una volta separatosi dal Milan, il calciatore ha poi fatto fatica in quel di Liverpool fino a quando non è poi giunta l’esperienza col Nizza, parentesi in cui il classe ’90 si è ben distinto realizzando addirittura 43 gol in appena due stagioni e mezzo.

Il vero tracollo, però, l’ex centravanti dell’Inter l’ha avuto nel momento in cui è passato all’Olympique Marsiglia, finendo poi per vestire in pochi anni le maglie di: Brescia, Monza, Adana Demirspor e Sion. Questa l’ultima parentesi vissuta dall’attaccante italiano prima di far rientro in Turchia, a seguito della rescissione avvenuta col club svizzero.

Balotelli non ha mai nascosto il suo desiderio di ritornare un giorno in Serie A, tanto da essersi scherzosamente candidato negli scorsi sul canale twitch da Tv Play per l’attacco del Napoli. Ad oggi la sensazione è quella che, effettivamente, non sia poi chissà quanto impossibile un eventuale ritorno di ‘Super Mario’ nel massimo campionato italiano, calciatore che direttamente dalla Francia hanno già accostato a qualche società di medio-bassa classifica militante in A.

Udinese, Salernitana ed Empoli su Balotelli: l’indiscrezione dalla Francia

Mario Balotelli, calciatore la cui ultima esperienza in Serie A è stata quella trascorsa al fianco del Milan nella stagione 2015-16, potrebbe a sorpresa far rientro in Italia.

A riportarlo ‘Footmercato’, fonte che dichiara che: Udinese, Salernitana ed Empoli avrebbero riposto il proprio sguardo sul centravanti classe ’90. Ognuno di questi tre club infatti, chi per un motivo chi per un altro, è a caccia di nuove soluzioni offensive in vista di questa seconda parte di stagione, ragion per cui sarebbe spuntata proprio la candidatura di ‘Super Mario’ sul taccuino dei dirigenti appartenenti a queste tre società. Balotelli in passato aveva vestito la maglia dell’Inter – partendo dalla Primavera – dal 2006 al 2010, prima che avvenisse il passaggio al Manchester City nella stagione successiva.